Okulların Boya ve Temizlik İşlerini Yükümlüler Yapıyor

Yozgat'ta, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yükümlüler okullarda boya ve temizlik çalışması yaptı.

Yozgat'ta, denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yükümlüler okullarda boya ve temizlik çalışması yaptı.



Adalet ile Milli Eğitim bakanlıkları arasındaki protokolle hayata geçirilen proje kapsamında mahkemelerden kesinleşmiş cezası bulunanlar, yarıyıl tatili süresince il merkezi ve ilçelerde okullarda boya ve temizlik çalışması yapacak.



Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programa, Yozgat Cumhuriyet Savcısı Murat Korgan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Çeri katıldı.



Yükümlüler, okulda temizlik yaparken, çalışmaların okullar açılıncaya kadar süreceği belirtildi.

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