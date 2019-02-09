Son Dakika Haberleri: Okulların Çevresinde Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim

Okulların Çevresinde Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim

10 dakika önce

Antalya'da İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocuklar ile gençlerin zararlı faktörden uzak tutulması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde denetim yapıldı.

Okulların Çevresinde Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim, System.String[]
Antalya'da İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite çağındaki çocuklar ile gençlerin zararlı faktörden uzak tutulması, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde denetim yapıldı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamaya Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Güvenlik, Trafik Denetleme, Çevik Kuvvet, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği birimlerinden katıldı. İlkokul, ortaokul, lise çevrelerinde bulunan park bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamülleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları denetlendi. Okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahısların kimlik sorgulamaları yapılırken üniversite kampüsleri dışında faaliyet gösteren yakın çevredeki umuma açık yerler ve bu alanlarda da uygulama yapıldı.

Denetimlerde okul çevresinde faaliyet gösteren 231 işyeri, 404 umuma açık işyeri (internet/oyun salonu, iddia bayi, içkili yer, büfe ve benzeri yer, kafe/kahvehane, park/bahçe) denetlenirken, 2 bin 523 şahıs inceledi, aranma kaydı bulunan 10 şahıs yakalandı. 1 şahsa adli idari yönden işlem yapılırken eksiklikleri bulunan 10 işyerine cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:45 Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa
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