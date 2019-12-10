Son Dakika Haberleri: Okulların çevresindeki 128 şahıs incelendi
Son Dakika 3. Sayfa Okulların çevresindeki 128 şahıs incelendi - Son Dakika

Okulların çevresindeki 128 şahıs incelendi

6 saat önce

Okullar çevresinde yapılan denetim uygulamasında 128 şahıs ve 26 araç incelendi.

Okulların çevresindeki 128 şahıs incelendi, System.String[]

Okullar çevresinde yapılan denetim uygulamasında 128 şahıs ve 26 araç incelendi. Bir araç sürücüsüne "Araç Sigortası Olmamak" konusundan 108 TL idari para cezası uygulandı.


Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve karma kadro personelinden müşterek ekipler oluşturularak, Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan okullar ve çevreleri ile yakınlarındaki park, bahçe gibi yerlerde başta narkotik suçlar olmak üzere, umuma açık yerler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi yerlerde denetim uygulaması gerçekleştirildi.


Uygulamada 10 okul çevresinde faaliyet gösteren, bir internet salonu, bir kahvehane, bir büfe, 2 park/bahçe denetlendi. Okul çevrelerinde 128 şahıs incelendi ve trafik yönünden 26 adet araç incelenerek, bir araç sürücüsüne "Araç Sigortası Olmamak" konusundan 108 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:56 Kaynak: İHA
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