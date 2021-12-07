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Okulların doğal gaz dönüşümü için illere 690 milyon lira kaynak aktarıldı - Son Dakika

Okulların doğal gaz dönüşümü için illere 690 milyon lira kaynak aktarıldı

07.12.2021 13:42
Okulların doğal gaz dönüşümü için illere 690 milyon lira kaynak aktarıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların doğal gaz dönüşüm çalışmaları için 2021'de illere toplam 690 milyon lira ödenek gönderildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların doğal gaz dönüşüm çalışmaları için 2021'de illere toplam 690 milyon lira ödenek gönderildiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, okulların doğal gaz dönüşüm çalışmaları için 2021'in 8 ayında 169 milyon lira, eylül ayının ilk haftasında ise 372 milyon liralık ödeneği illere göndermişti. Aralık başında, okullara 149 milyon lira daha kaynak aktarıldı. Böylelikle 2021 yılında okulların doğal gaz dönüşümü için ayrılan kaynak miktarı, 690 milyon liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, hem çevreye duyarlığın bir gereği olarak hem de enerji tasarrufu sağlamak için tüm okulların doğal gaz dönüşümlerinin tamamlanmasını çok önemsediklerini belirtti.

Mahmut Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"Eylül ayında okullar açılır açılmaz doğal gaz dönüşümüne ilişkin bize iletilen tüm taleplerin gereğini yerine getirdik. Bekleyen talep kalmamıştı. Daha sonrasında oluşan ihtiyaçlar için 149 milyon lirayı daha illerimize gönderdik. 2021 yılında toplam 690 milyon lira kaynak ile okullarımızın doğal gaz dönüşümü için önemli bir mesafe katettik. 2022 yılının ilk altı ayında doğal gaz erişimi olan tüm illerimizde bu konudaki çalışmaları tamamlama hedefimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

milli eğitim bakanlığı, geri dönüşüm, Mahmut Özer, Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okulların doğal gaz dönüşümü için illere 690 milyon lira kaynak aktarıldı - Son Dakika


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