Son Dakika Haberleri: Okulların Duvar ve Kapılarını Resimlerle Süslüyorlar

Okulların Duvar ve Kapılarını Resimlerle Süslüyorlar

47 dakika önce

Yayladağı ilçesinde ortaokul öğrencileri resim derslerinde ve boş zamanlarında, sınıf kapılarını ile bahçe duvarlarını yaptıkları resimlerle süslüyor.

Okulların Duvar ve Kapılarını Resimlerle Süslüyorlar, System.String[]
Yayladağı ilçesinde ortaokul öğrencileri resim derslerinde ve boş zamanlarında, sınıf kapılarını ile bahçe duvarlarını yaptıkları resimlerle süslüyor.

Şehit İbrahim Ballı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, resim öğretmeni Aşkın Nur Taşçı önderliğinde, sınıfların kapı ve duvarlarına Mehmet Akif Ersoy ve Yunus Emre gibi tanınmış isimlerin yanında çeşitli çizimler yaparak boyuyorlar.

Resim öğretmeni Taşçı, göreve başladığı ilk günlerde yetenekli öğrenciler olduğunu fark ettiğini ve bu yeteneklerini görsel olarak ortaya çıkarmak düşüncesiyle bu işe başladıklarını kaydetti.

İlk etapta gönüllü ve yetenekli 20 öğrenci ile okulun, kapı ve duvarlarında çok sayıda çalışma yaptıklarını aktaran Taşçı, şöyle konuştu:

"Özellikle öğrencilerin sürekli olarak gördükleri yerlere önemli şahsiyetlerin resimlerini çizerek bu şahsiyetlerin çocukların zihninde kalıcı olarak yer etmesini amaçlıyoruz. Kullanılan boya ve malzeme sağlık açısından hiçbir sorun teşkil etmediği gibi uzun ömürlü oluyor. Resim derslerini daha eğlenceli ve keyifli hale getiriyoruz. İlk zamanlarda sıkılan öğrenciler, resimler ortaya çıkmaya başlayınca daha bir hevesle işe koyuldular. Her sınıfa bir isim vererek, öğrencilerin isteği üzerine o sınıfın kapısına ismini verdiğimiz şahsiyetin resmini çizip boyuyoruz."

Okulun 3'ncü sınıf öğrencisi Zeynep Saliha Doğru da resim yapmayı çok sevdiğini ve yöntemle dersin çok eğlenceli hale geldiğini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk de okul olarak çok güzel bir etkinliğe imza atıldığını belirterek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:46 Kaynak: AA

Yayladağı, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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