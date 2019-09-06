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Okulların ilk gününde Büyükşehir Zabıta ekipleri görev başında

2 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü okulların ilk gününde öğrencilerin güvenliği için trafiğin yoğun olduğu bölgelerde görev yapacak.

Okulların ilk gününde Büyükşehir Zabıta ekipleri görev başında, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, 9 Eylül Pazartesi günü okulların ilk gününde öğrencilerin güvenliği için trafiğin yoğun olduğu bölgelerde görev yapacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri yeni öğretim döneminin başlamasıyla öğrencilerin okullara giriş çıkışlarının daha güvenli olması için görev yapacak. Büyükşehir Zabıta ekipleri, okulların ilk gününde öğrencilerin can ve mal güvenliği için İzmit ve Gebze başta olmak üzere il genelinde teyakkuz halinde olacak. Büyükşehir Trafik Zabıta ekipleri okulların ilk gününde İzmit ve Gebze ilçelerinde 12 motorize ve 6 ekip aracı, toplamda 40 personel ile görev başında olacak.


Ekipler okul önleri ve trafiğin yoğun olduğu ana caddelerdeki kritik noktalarda, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde gerekli güvenlik önemlerini alacak. Ekipler aynı zamanda trafik akışının sekteye uğramaması içinde görev yapacak. Emniyet birimleri ile koordineli bir şekilde çalışacak olan Büyükşehir Zabıta, gün boyunca da görevini sürdürecek. Zabıta ekipleri her eğitim öğretim döneminde olduğu gibi bu dönemde öğrencilerin can güvenliği için görev yapmaya devam edecek. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:08 Kaynak: İHA
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