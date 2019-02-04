Okulların İlk Gününde Servislere Sıkı Denetim

Okulların ilk gününde servislere sıkı denetim Kış lastiği bulunmayan servis aracına 625 TL para cezai işlem uygulandıİSTANBUL - Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte Trafik polisleri yaptığı denetimlerde eksiklikleri bulunan okul servislerine ceza kesti.

Okulların ilk gününde servislere sıkı denetim

Kış lastiği bulunmayan servis aracına 625 TL para cezai işlem uygulandı



İSTANBUL - Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte Trafik polisleri yaptığı denetimlerde eksiklikleri bulunan okul servislerine ceza kesti. Kış lastiği olmayan bir servise 625 TL para cezası uygulanırken servis sürücüleri uygulamadan memnun olduklarını söylediler.

2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısının başlamasıyla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, okul servislerini denetledi. Denetimlerde, araçların dur ışığının yanıp yanmadığına, araç merdivenin çalışıp çalışmadığına, çocukların emniyet kemerinin takılıp takılmadığına, araçta rehber öğretmen olup olmadığı ve kışlık lastiği takıp takılıp takılmadığı kontrol edildi.

"625 TL para cezası uygulandı"

Denetlenmelerde araçta evraklarda kusur olmadığı anlaşılırken, bazı servisler denetimde kusurlu bulundu. Bir okul servisinin ise kışlık lastik takmadığından dolayı için 625 TL para cezası uygulandı. Yaklaşık 3 saat süren denetimden, servis şoförleri memnun olduklarını söyledi.

"Emniyet kemeri önemli"

Denetim hakkında bilgi veren polis memuru, "camların sabit olması gerekiyor. Onları kontrol ediyoruz. Basamakların otomatik olarak açılıp kapanması gerekiyor. Öğrencilerimizin daha kolay inmesi için. Emniyet kemeri önemli. Emniyet kemerlerini kontrol ediyoruz. Rehber öğretmen olması gerekiyor" dedi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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