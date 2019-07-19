Son Dakika Haberleri: Okulların korkuluklarını çalan şüpheli tutuklandı
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Okulların korkuluklarını çalan şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Gaziantep'te okulların bahçe duvarlarındaki demir korkulukları çalan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te okulların bahçe duvarlarındaki demir korkulukları çalan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçesindeki iki okuldan demir korkuluk hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.
Okulların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, A.N.G'yi gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Okullardaki hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde zanlının kamyonetle geldiği okulun bahçe duvarındaki demir korkuluğu sökmesi ve aracına yüklemesi yer alıyor.
Okulların korkuluklarını çalan şüpheli tutuklandı
Hırsızlık Büro Amirliği, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:13 Kaynak: AA
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