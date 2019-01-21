Son Dakika Haberleri: Okulların Tadilat ve Temizliği Yükümlülere Emanet

Okulların Tadilat ve Temizliği Yükümlülere Emanet

46 dakika önce

Denetimi Serbestlik Tedbiri kapsamında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma cezalarının infaz işlemlerine devam edilen 14 yükümlü tarafından; Tekirdağ Süleymanpaşa İnönü Ortaokulunda taşınma, tadilat, temizlik vb. işlemleri yerine getirilmeye başlanıldı.

Okulların Tadilat ve Temizliği Yükümlülere Emanet, System.String[]
Denetimi Serbestlik Tedbiri kapsamında kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma cezalarının infaz işlemlerine devam edilen 14 yükümlü tarafından; Tekirdağ Süleymanpaşa İnönü Ortaokulunda taşınma, tadilat, temizlik vb. işlemleri yerine getirilmeye başlanıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sayın Soner Gül, Cumhuriyet Savcısı Özgür Bekdemir, Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürü Vekili Seviyya Sancı, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Önder Atik, İnönü Ortaokulu Müdürü Serdar Can ve diğer okul müdürlerinin katılımıyla okulda toplantı ve inceleme gerçekleştirildi.

Başsavcı Vekili Sayın Soner Gül konuşmasında, "Kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırma yaptırımı, hükümlünün işlediği suçun bedelini topluma bir anlamda geri ödemesini öngörmektedir. Bunun yanında uygulanan yükümlülük; hükümlünün kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanmasını, başkalarının haklarına saygı göstermesini, zaman planlaması yapabilmesini amaçlayan, iyileştirme ve topluma kazandırmayı esas alan bir yükümlülük olduğunu" dile getirerek, hükümlüler yaptığı sohbette olumlu geri bildirimler aldı.

Okulların tatile girmesiyle başlayan çalışmaya, iki hafta süreyle devam olunacağı ancak hali hazırda Tekirdağ İl ve İlçelerinde tüm kamu kurumlarında çalışmaların sürekli devam ettiği bilgisi alındı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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