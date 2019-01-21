Son Dakika Haberleri: Okulların Tamirat ve Tadilatını Hükümlüler Yapıyor

Okulların Tamirat ve Tadilatını Hükümlüler Yapıyor

26 dakika önce

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde hükümlüler, il genelindeki çeşitli okulların tamir, bakım ve onarım işlerini yapıyor.

Okulların Tamirat ve Tadilatını Hükümlüler Yapıyor, System.String[]
Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde hükümlüler, il genelindeki çeşitli okulların tamir, bakım ve onarım işlerini yapıyor.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ile İl Milli Eğitim Metin Yalçın, imzalanan protokol çerçevesinde Bayraktepe İlkokulu'nda çalışmalarını sürdüren hükümlüleri ziyaret etti.

Ziyaret sonrası, Çelenk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, protokolün bakanlıklar arasında imzalandığını belirtti.

Afyonkarahisar Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kontrolünde hükümlülerin il genelindeki okullarda tadilat, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına başladığını vurgulayan Çelenk, "Bu çalışma, hükümlülerimizin hem meslek edinmelerine hem de topluma faydalı bireyler olmaları adına sosyalleşmelerini sağlıyor." dedi.

-"Proje bizim çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacak"

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla başlatılan projeyi önemsediklerini söyledi.

Projenin Afyonkarahisar, Sandıklı, Sinanpaşa ve Şuhut ilçelerinde uygulanacağını aktaran Yalçın, "Çocuklarımızın ikinci yarıyıl dönemine daha sağlıklı ve kaliteli eğitim yapmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada projede bizim çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu çalışmalara İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hiçbir şekilde ücret verilmeyecek." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:56 Kaynak: AA

Afyon, Güncel
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