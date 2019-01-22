Son Dakika Haberleri: Okulların Tamirat ve Tadilatını Hükümlüler Yapıyor

Okulların Tamirat ve Tadilatını Hükümlüler Yapıyor

10 dakika önce

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde hükümlüler, il genelinde belirlenen bazı okulların tamir, bakım ve onarım işlerini yaptığı bildirildi.

Okulların Tamirat ve Tadilatını Hükümlüler Yapıyor, System.String[]
Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü ile Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde hükümlüler, il genelinde belirlenen bazı okulların tamir, bakım ve onarım işlerini yaptığı bildirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kontrolünde hükümlülerin il genelinde 10 okulda tadilat, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarına başladığı belirtildi.

Yarıyıl tatili süresince okullarda bakım, onarım, boyama ve ağaç dikim çalışması yapılacağı aktarılan açıklamada, "Denetimli serbestliğin amacının infaz artı rehberlik olmasını göz önüne aldığımızda bu projeyle hükümlülerin hem cezalarını infaz ettiği, hem de topluma faydalı bir işte çalışarak ıslah çalışmalarının gerçekleştiğini görmekteyiz. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yapmış olduğu Eğitime Tam Destek Projesi'ni destekliyoruz ve bu projenin takipçisi olacağız."ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:42 Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kilis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisini Öldürüp Cesedini Otomobille Dolaştıran İş Adamına Müebbet Hapis Cezası Verildi Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı Şarja Benzetti RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 13:52:51. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okulların Tamirat ve Tadilatını Hükümlüler Yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]