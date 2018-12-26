Okulların Tatil Edildiği Dursunbey'de Karla Mücadele Sürüyor
16 dakika önce
Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde kar yağışının ardından belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Balıkesir
'in Dursunbey
İlçesinde kar yağışının ardından belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Dün yurdun bir çok bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı, Balıkesir'de en çok Dursunbey ilçesinde etkisini gösterdi. Gün boyu devam eden kar yağışının ardından kar yüksekliği bazı bölgelerde 30 santimetreye kadar yükseldi.
Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile bir gün süre ile okullarda tatil edildi. Sabah
saatlerine oldukça soğuk bir hava ile uyanan Dursunbey'de kar yerini dona bırakırken, gece boyunca karla mücadele eden belediye ekipleri, sabah saatlerinde de kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Balıkesir-Dursunbey ve Dursunbey- Kütahya
yolunda da Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yürüttüğü ve ulaşımda bir aksama yaşanmadığı bildirildi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:46 Kaynak: İHA
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