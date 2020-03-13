Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladı - Son Dakika

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Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladı
6 saat önce
Korona virüs nedeniyle okulların erkenden tatil edilmesi trafikte yoğunluk oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:35 Kaynak: İHA
Korona virüs nedeniyle okulların erkenden tatil edilmesi trafikte yoğunluk oluşturdu. Haliç Köprüsü üzerinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Korona virüs nedeniyle alınan kararlar çerçevesinde okullar bugün itibariyle tatil edildi. İstanbul'da okulların tatil edilmesini fırsat bilen vatandaşlar akşam saatlerinde çocukların okuldan çıkmasıyla birlikte yollara döküldü. Haliç Köprüsü üzerinde saat 17.00 itibariyle yoğunlaşma başladı. İki yönlü oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
(Alper Suat Tutaşı/İHA)
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