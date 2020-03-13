Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladı - Son Dakika

Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladı

6 saat önce

Korona virüs nedeniyle okulların erkenden tatil edilmesi trafikte yoğunluk oluşturdu.

Korona virüs nedeniyle okulların erkenden tatil edilmesi trafikte yoğunluk oluşturdu. Haliç Köprüsü üzerinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Korona virüs nedeniyle alınan kararlar çerçevesinde okullar bugün itibariyle tatil edildi. İstanbul'da okulların tatil edilmesini fırsat bilen vatandaşlar akşam saatlerinde çocukların okuldan çıkmasıyla birlikte yollara döküldü. Haliç Köprüsü üzerinde saat 17.00 itibariyle yoğunlaşma başladı. İki yönlü oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

(Alper Suat Tutaşı/İHA)

Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladı

Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı

Son Dakika Haberleri
01:12 - Berlin'de Cuma namazı toplu halde kılınmadı
01:03 SEFAKÖY'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI
01:00 - Kosova camilerinde 'korona virüsü' hutbesi
00:53 Diyarbakır'da kaza: 5 yaralı
00:51 9 Avrupa ülkesinden yolcu girişleri hudut kapılarında durduruldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 01:14:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]