Son Dakika › Genel › Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladı - Son Dakika
Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladı
6 saat önce
Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladı Okulların tatil edilmesinin ardından trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi Koronavirüs nedeniyle okulların erkenden tatil edilmesi trafikte yoğunluk oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:55 Kaynak: İHA
Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladı
Okulların tatil edilmesinin ardından trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi
İSTANBUL - Koronavirüs nedeniyle okulların erkenden tatil edilmesi trafikte yoğunluk oluşturdu. Haliç Köprüsü üzerinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Koronavirüs nedeniyle alınan kararlar çerçevesinde okullar bugün itibariyle tatil edildi. İstanbul'da okulların tatil edilmesini fırsat bilen vatandaşlar akşam saatlerinde çocukların okuldan çıkmasıyla birlikte yollara döküldü. Haliç Köprüsü üzerinde saat 17.00 itibariyle yoğunlaşma başladı. İki yönlü oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Son Dakika ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi