Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladı - Son Dakika

Okulların tatil edilmesiyle trafikte yoğunluk başladı

Okulların tatil edilmesinin ardından trafikte oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

İSTANBUL - Koronavirüs nedeniyle okulların erkenden tatil edilmesi trafikte yoğunluk oluşturdu. Haliç Köprüsü üzerinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle alınan kararlar çerçevesinde okullar bugün itibariyle tatil edildi. İstanbul'da okulların tatil edilmesini fırsat bilen vatandaşlar akşam saatlerinde çocukların okuldan çıkmasıyla birlikte yollara döküldü. Haliç Köprüsü üzerinde saat 17.00 itibariyle yoğunlaşma başladı. İki yönlü oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.