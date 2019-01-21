Okulların Temizliği Hükümlülere Emanet

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, okulların temizlik ve tadilatını gerçekleştirdi. Adalet Bakanlığı
Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığınca hükümlülerin topluma kazandırılması ve kamu yararına işlerde çalıştırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında, Siverek ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yaralanan hükümlülerden oluşan 15 kişilik ekip, ilçedeki okullarda temizlik çalışması başlattı.
Hükümlüler, Bahçelievler Mahallesi
'nde bulunan Mehmetçik İlkokulunda duvar, pencere, masa, dolap ve tabloları silerek temizliyor. Hükümlüler, ihtiyacı olan sınıflardaysa boyama işlemlerini yapacak.
Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Ali Kemal Karataş
, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümlülerin kamu yararına çalıştırılması hususunda proje hazırlandığını söyledi.
Projenin uygun zamanlarda daha geniş bir şekilde uygulanacağını ifade eden Karataş, "Umuyorum ki tüm kurumlarımız bu imkanlardan faydalanır. Hükümlülerin topluma kazandırılması konusunda uygulamaların daha yaygınlaştırılması için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Başsavcılık
olarak gerekenleri yapacağız." dedi.
Okullarda temizlik çalışmasına gönüllü olarak katıldığını belirten hükümlülerden Yüksel Akpınar
, "Çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakmak için okullarda temizlik çalışmasına katıldık. Sınıflarımızı yıkadık, sıralarımızı, camlarımızı, kapılarımızı ve koridorlarımızı temizleyerek öğrencilerimize sağlıklı bir ortam sağlamaya çalıştık." diye konuştu.
Projenin açılışına, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Başkontrolörü Çağdaş Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Denetimli Serbestlik Müdürü Muhammed Said Sarıkamış
ve daire amirleri katıldı.