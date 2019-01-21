Son Dakika Haberleri: Okulların Temizliği Hükümlülere Emanet

Okulların Temizliği Hükümlülere Emanet

35 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, okulların temizlik ve tadilatını gerçekleştirdi.

Okulların Temizliği Hükümlülere Emanet, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, okulların temizlik ve tadilatını gerçekleştirdi.

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığınca hükümlülerin topluma kazandırılması ve kamu yararına işlerde çalıştırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında, Siverek ilçesinde denetimli serbestlik uygulamasından yaralanan hükümlülerden oluşan 15 kişilik ekip, ilçedeki okullarda temizlik çalışması başlattı.

Hükümlüler, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik İlkokulunda duvar, pencere, masa, dolap ve tabloları silerek temizliyor. Hükümlüler, ihtiyacı olan sınıflardaysa boyama işlemlerini yapacak.

Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Ali Kemal Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümlülerin kamu yararına çalıştırılması hususunda proje hazırlandığını söyledi.

Projenin uygun zamanlarda daha geniş bir şekilde uygulanacağını ifade eden Karataş, "Umuyorum ki tüm kurumlarımız bu imkanlardan faydalanır. Hükümlülerin topluma kazandırılması konusunda uygulamaların daha yaygınlaştırılması için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Başsavcılık olarak gerekenleri yapacağız." dedi.

Okullarda temizlik çalışmasına gönüllü olarak katıldığını belirten hükümlülerden Yüksel Akpınar, "Çocuklarımıza temiz bir gelecek bırakmak için okullarda temizlik çalışmasına katıldık. Sınıflarımızı yıkadık, sıralarımızı, camlarımızı, kapılarımızı ve koridorlarımızı temizleyerek öğrencilerimize sağlıklı bir ortam sağlamaya çalıştık." diye konuştu.

Projenin açılışına, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Başkontrolörü Çağdaş Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Denetimli Serbestlik Müdürü Muhammed Said Sarıkamış ve daire amirleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Siverek, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konvoyunu Durduran Çocuklara Kayıtsız Kalmadı Ekrem İmamoğlu, Çılgın Projesini Açıkladı: Adını İkinci Metrobüs Koyduk

Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı Kocaeli Tem Otoyolu İstanbul İstikameti Ulaşıma Kapandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 17:54:18. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okulların Temizliği Hükümlülere Emanet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]