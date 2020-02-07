Okulların temizlik ve bakımı, denetimli erbestlikten - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okulların temizlik ve bakımı, denetimli erbestlikten - Son Dakika

Okulların temizlik ve bakımı, denetimli erbestlikten

12 dakika önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde okullarda yarı yıl tatili süresince temizlik ve bakım çalışmalarını Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunan yükümlüler yerine getirdi.

Okulların temizlik ve bakımı, denetimli erbestlikten, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde okullarda yarı yıl tatili süresince temizlik ve bakım çalışmalarını Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunan yükümlüler yerine getirdi.


Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu ile Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' nin yarı yıl tatili süresince temizlik ve bakım çalışmalarını Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde bulunan yükümlüler yerine getirdi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç denetimli serbestlik kapsamında verilen kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünün; kişilerin kurallara uyma becerisi ve çalışma disiplini kazanmalarını, başkalarının haklarına saygı göstermelerini, iyileştirme ve topluma kazandırmayı esas alan önemli bir uygulama olduğunu, bu kapsamda da yarı yıl tatili süresince Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen okullarda yürütülen çalışmaların yaz tatili dönemlerinde de yaygınlaştırılacağını belirtti.


Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı ise Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında yükümlüleri kamuya yararlı işte ücretsiz çalıştırarak topluma kazandırmayı hedeflediklerini; böylece yükümlülerin toplumsal katılımları ile kurallara uymalarını, iş disiplini kazanmalarını ve bir meslek sahibi olarak yaşamlarında kendi işlerini kurmalarını veya bir iş edinmelerini hedeflediklerini ifade etti. - TEKİRDAĞ

Anadolu Lisesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
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