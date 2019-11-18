?Okulların uluslararası akreditasyonlarının arttırılması gerekiyor?

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- ATILIM Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörü Hasan Atasoy, Türkiye'de 170 binden fazla uluslararası öğrenci okuduğunu söyleyerek, 'İyi okullarımızın eğitim kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması, uluslararası akreditasyonların ve uluslararası işbirliklerinin arttırılması gerekiyor. Bunun neticesinde de iyi öğrenim ücretleri ile donanımlı öğrencileri alabiliriz' dedi.

Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Direktörü Hasan Atasoy, Türkiye'de yükseköğrenimde iyi üniversitelerin yer aldığını belirterek, Türkiye'de 170 binden fazla uluslararası öğrencinin okuduğunu kaydetti. Türkiye'de stratejik hedefleri doğrultusunda kaliteli öğrencilerin eğitim görmesinin daha elçi faydalı olabilecekleri yönünde değerlendirmede bulunan Atasoy, 'Örneğin, şuan Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nden birinin büyükelçisi daha önce Türkiye'den mezun olmuş bir öğrencidir. Bunun dışında Türkiye'deki çok kaliteli okullarda öğrencilerden Almanya, İngiltere, Amerika gibi iyi ücretler alarak bunları da çok ayağa düşürmeden getirmemiz lazım. Örneğin, Amerika'ya 30 bin dolar yıllık ödemek yerine 10 bin doları bize ödeyip, bizim ülkemize bırakabilirler. Türk öğrencilerin Türkiye'de çok emekler harcayıp çok zorluklarla girebildikleri bu üniversitelere uluslararası öğrencileri dönemlik 400 dolar gibi cüzi ücretler ile alıyor olmamamız lazım. Biz pazarı büyüteceksek, iyi okullarımızın eğitim kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılması, uluslararası akreditasyonların ve uluslararası işbirliklerinin arttırılması gerekiyor. Bunun neticesinde de iyi öğrenim ücretleri ile donanımlı öğrencileri alabiliriz' dedi.

'TÜRKİYE'NİN İŞSİZLİĞİNİ ARTTIRMALARININ ÖNÜNE GEÇMEMİZ GEREKİYOR'

Atılım Üniversitesi'nde 60'dan fazla ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Atasoy, şunları söyledi:

'Örneğin Amerika şöyle bir hesap yapıyor, 'ülkemize gelen uluslararası öğrenciler sayesinde yükseköğrenimde, hizmet ve iletişim sektöründe 800 bin kişi istihdam ediliyor' diyor. Bizde buna yönelik üst gelirli olan öğrencileri getirip, onlardan bu şekilde ülkemize gelir getirmelerini beklemek durumundayız. Yoksa çok düşük ücretlerle gelip, öğrencilerin burada gizli olarak çalışıp Türkiye'nin işsizliğini arttırmalarının önüne geçmemiz gerekiyor. Atılım Üniversitesi'nde şuan 60'dan fazla ülkeden öğrenci eğitim görüyor. Bunlar dünyanın her yerinden ve dengeli bir şekilde geliyorlar. Öğrencilerin üniversitemizi seçmesinde ki neden ise, İngilizce kaliteli eğitim vermemiz ile uluslararası akreditasyonlarımızın olmasıdır. Ayrıca dünya sıralamalarında üst sıralarda yer aldığımız için bizi tercih ediyorlar.?

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