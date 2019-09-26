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Okullarına bisikletleriyle gittiler

1 saat önce

Bilecik Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde 2016 yılından bu yana düzenlenen "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" etkinliğinin ikinci gününde de çocuklar bisikletleriyle okullarına ulaştı.

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Bilecik Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde 2016 yılından bu yana düzenlenen "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" etkinliğinin ikinci gününde de çocuklar bisikletleriyle okullarına ulaştı.


Bisiklet ile ulaşımı özendirmek ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinliğe Bilecik Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar, Sağlıklı Kentler Birliği Üyesi Nurten Bilecikligil, Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan, belediye birim müdürleri, Edebali Ortaokulu Müdürü Mustafa Ejder ve öğrenciler katıldı.


Europen School Sport Day (Avrupa Okul Sporları Günü) kapsamında Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen öğrencilere, güvenli bisiklet sürüşü konularında teorik bilgi aldılar. Sağlıklı Kentler Birliği olarak şehir içi ulaşımında bisiklet kullanımının önemine değinmek, bisikletin etkin bir ulaşım aracı olduğu bilincini yaymak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen 'Haydi Çocuklar Bisikletle Okula' etkinliğinde çocuklar daha sonra Edebali Ortaokulu'na bisikletleri ile ulaştı.


Etkinliğe katılan Belediye Başkan Vekili Semih Tuzak, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar, Sağlıklı Kentler Birliği Üyesi Nurten Bilecikligil, Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Hülya Eçen Çalışkan ve öğrenciler daha sonra okula bisikletleriyle ulaştı. - BİLECİK

Türkiye, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:20 Kaynak: İHA
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