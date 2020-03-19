OKULLARINDA GÜNDE 10 TON DEZENFEKTAN ÜRETİYORLAR - Son Dakika

BAHÇELİEVLER Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, koronavirüs önlemleri kapsamında okullarında günde 10 ton dezenfektan üretiyor.

"İSTANBUL'DA 7 OKULDA ÜRETİM YAPILIYOR"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği 44 mesleki ve teknik anadolu lisesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfektan üretimi yapılıyor. Bahçelievler Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de bu kapsamda dezenfektan üretimi yapan İstanbul'daki 7 okul arasında yer alıyor. Okulun kimya teknolojileri alanı öğretmenleri koronavirüse karşı günlük 10 ton kapasiteyle dezenfektan üretiyor.

Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı "Burada bir üretim söz konusu. Koronavirüse karşı okullarımız olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 'un yönlendirmesiyle 'Üreten Okullar' projesi kapsamında, virüse karşı mesleki ve teknik Anadolu liselerimizin kimya bölümlerinde hijyen dezenfektanı üretimine başladık. Şu an bu ürünün üretildiği Türkiye 'de 44 tane okul var. İstanbul'da 7 okulda üretim yapılıyor. En fazla üretim yapılan okullardan birisi bu okul. Burada günlük 10 tonluk bir kapasitemiz var, ancak istenildiğinde bunu 15-20 tona çıkarabilecek ortamımız var ve öğretmenlerimiz hazır. Çok yoğun bir talep var ve bize gelen talebin tamamını karşılamaya çalışıyoruz. Önceliğimiz okullarımız, sonra da belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları. Hijyen dezenfektanı bu kurumların yer, duvar, kapı kolları, kullanılan eşyalar ya da araç içlerinin dezenfekte edilmesinde kullanılıyor" diye konuştu.

"30 KİLOLUK BİDONDAN 1500 KİLOLUK SOLÜSYON ELDE EDİLİYOR"

Bahçelievler Kocasinan Şehit Samet Kırbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümü Alan Şefi Leman Mutlu ise, "Okullarımıza yakın zamanda koronavirüsle ilgili bir genelge geldi. Bizden meslek liselerinde bir dezenfekten üretimi istendi. Biz de okulumuzda dezenfektan üretimine başladık. Üretimde şebeke suyundan aldığımız suyu arıtıp kazanlara gönderiyoruz. Daha sonra uygun oranlardaki karışımı hazırlayıp, kazanlarımızda karıştırıp dolum aşamasına ve etiketleme aşamasına geçiyoruz. Bu şekilde günlük yaklaşık 10 ton kapasiteye çıkabiliyoruz. Bizim ürettiğimiz ürün konsantre bir ürün. 30 kiloluk bir bidondan aslında 1,5 ton ürün elde edebiliyoruz. Bu da hem fazla atık oluşmasını engelliyor hem de zamandan ve depolama alanından bize tasarruf sağlıyor. 30 kiloluk bidonlarımızı kullanıcılar 1'e 49 oranında seyrelterek bir bidondan bin 500 kiloluk bir solüsyon elde edip yüzeylerde, tuvaletlerde, pencerelerde, kapı kollarında kullanabilir. Burada üretilen ürünler okullarda, kamu binalarında, belediyelerde ve geniş yüzeylerde kullanılabilecek bir üründür" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Ürünlerden görüntü

-Emin Çıkrıkçı ile röportaj

-Üretim odası ve malzemeler

-Üretim yapan öğretmenler

-Ürünlerin karıştırılıp paketlenmesi

-Leman Mutlu ile röportaj

-Üretim aşaması

-Muhabir anonsu (Müge YARIMBATMAN)

-Hazır ürünler

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul