Son Dakika Haberleri: Okullarının Koridorunu Rengarenk Boyadılar

Okullarının Koridorunu Rengarenk Boyadılar

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrencileri, zorunlu ve seçmeli görsel sanatlar dersi kapsamında okulun koridorunu resimlerle boyadı.

Okullarının Koridorunu Rengarenk Boyadılar, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrencileri, zorunlu ve seçmeli görsel sanatlar dersi kapsamında okulun koridorunu resimlerle boyadı.

Okulun resim öğretmenleri Ayten İnaloğlu ve Nuran İnaloğlu öncülüğünde 10.11.ve 12. sınıf öğrencileri, resim ve görsel sanatlar sınıfı koridorunu boyayarak hem yeteneklerini, hemde becerilerini ortaya çıkardılar.


Okul müdürü Satılmış Erenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerini keşfedip ve geliştirmek amacıyla okullarında spor, sanat, resim, edebiyat ve çeşitli alanlarda çalışmalar yapıldığını söyledi.

Resim ve görsel sanatlar sınıfının bitişiğinde olan koridorun öğrenciler tarafından boyandığını ifade eden Erenoğlu, "Öğrencilerimizin sanata karşı heyecanlarını sürekli tutmak düşüncesindeyiz. Bu çalışmaları basit bir resim çalışması olarak görmemek lazım. Kaymakamız Serkan Keçeli'ye, burada kullanılan akrilik boyaların temininde bizlere destek oldu. Zemin düzenlenmesinde ve çalışmalarımızda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Zekai Kamitoğlu'na ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Baş'a teşekkür ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gençlerle Bir Araya Geldiği Sürpriz Program Başladı Merkez Bankası Rezervleri Son Bir Haftada 4,3 Milyar Dolar Arttı Hangi İller Saat Kaçta Oy Kullanacak? İstanbul Çekmeköy'de Pompalı Tüfek Dehşeti Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:19:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okullarının Koridorunu Rengarenk Boyadılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]