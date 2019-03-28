Okullarının Koridorunu Rengarenk Boyadılar
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrencileri, zorunlu ve seçmeli görsel sanatlar dersi kapsamında okulun koridorunu resimlerle boyadı.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi
öğrencileri, zorunlu ve seçmeli görsel sanatlar dersi kapsamında okulun koridorunu resimlerle boyadı.
Okulun resim öğretmenleri Ayten İnaloğlu ve Nuran İnaloğlu öncülüğünde 10.11.ve 12. sınıf öğrencileri, resim ve görsel sanatlar sınıfı koridorunu boyayarak hem yeteneklerini, hemde becerilerini ortaya çıkardılar.
Okul müdürü Satılmış Erenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerini keşfedip ve geliştirmek amacıyla okullarında spor, sanat, resim, edebiyat ve çeşitli alanlarda çalışmalar yapıldığını söyledi.
Resim ve görsel sanatlar sınıfının bitişiğinde olan koridorun öğrenciler tarafından boyandığını ifade eden Erenoğlu, "Öğrencilerimizin sanata karşı heyecanlarını sürekli tutmak düşüncesindeyiz. Bu çalışmaları basit bir resim çalışması olarak görmemek lazım. Kaymakamız Serkan
Keçeli'ye, burada kullanılan akrilik boyaların temininde bizlere destek oldu. Zemin düzenlenmesinde ve çalışmalarımızda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Zekai Kamitoğlu'na ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İsmail Baş'a teşekkür ediyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA
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