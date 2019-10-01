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Okulu bitmeden üretime başladı

1 saat önce

Düzce Üniversitesi Yığılca Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Ömer Özekin, kendi kovanlarını alarak bal üretimine başladı.

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Düzce Üniversitesi Yığılca Meslek Yüksekokulu Arıcılık Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Ömer Özekin, kendi kovanlarını alarak bal üretimine başladı.


Yığılca Belediyesi'nde bulunan Bal Ormanları'nda 6 kovanla üretime başlayan Ömer Özekin, bundan önce 2 üniversite bitirdiğini, ancak istediği işi bir türlü bulamadığını ifade ederek kendini geliştirebileceği ve para kazanabileceği bir bölüm okumaya karar verdiğini söyledi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 3. kez giren Ömer Özekin, Düzce Üniversitesi Yığılca Meslek Yüksekokulu, Arıcılık Bölümü'ne yerleşti. Arıcılık Bölümü'nde eğitim görmeye başladığında bu işi yapabileceğini anladığını belirten genç girişimci, Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarının destekleri ile de mezun olmadan arı ürünleri üretmeye başladığını dile getirdi.


Arıcılık mesleğinin geleceğinin açık olduğunu vurgulayan Özekin, "Turist Rehberliği, Gürcü Dili ve Edebiyatı bölümlerini okuduktan sonra Düzce üniversitesi arıcılık bölümüne girerek girişimcilik hayatına atıldım. Arıcılık bölümünün ilk senesinde 6 kovan arı satın alarak kendi doğal bal ve diğer arı ürünlerini üretmeye başladım. Bunun yanı sıra Arıcılık alanı ile ilgili teknolojik alanlara da yönelerek kullanışlı cihazlar üzerinde çalışmaya başladım. Bölümümün ilk senesinde 6 kovan ile 115 kg doğal deli bal ürettim" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Yığılca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:54 Kaynak: İHA
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