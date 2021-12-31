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Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak - Son Dakika

Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak

31.12.2021 14:37

Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak Okul çıkış kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdür,öğrencinin ağabeyi tarafından tartaklandı "Sen kimsin ki bana bağırıyorsun" deyip 5 dakika sonra ağabeyiyle birlikte okula geri döndü Küfür edip müdürün alnına...

Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak

Okul çıkış kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdür,öğrencinin ağabeyi tarafından tartaklandı

"Sen kimsin ki bana bağırıyorsun" deyip 5 dakika sonra ağabeyiyle birlikte okula geri döndü

Küfür edip müdürün alnına kesici aletle vurdu, yardımına öğretmenler koştu

Okul müdürünün darp edilmesi eğitim sendikaları tarafından kınandı

Okul Müdürü: "Bana küfür edip alnıma kesici bir şeyle vurdu"

"Suçlanan ağabey: "Kendimi savundum"

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Hacı Şayeste Mustafa Güneş Ortaokulu Müdürü Mehmet Bayram, okul çıkış kapısını kapatan kız öğrenciye müdahalesi sonrası kızın ağabeyi tarafından tartaklandı. "Sen kimsin ki bana bağırıyorsun" deyip ayrılan kız öğrenci iddiaya göre 5 dakika sonra ağabeyiyle geri döndü. Müdür, başına kesici bir aletle vurup yaralayan ağabeyin elinden öğretmenler tarafından kurtarılırken saldırgan ağabey gözaltına alındı.

Olay, eğitim sendikaları tarafından kınandı. Konu ile ilgili basın açıklaması yapan Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "Eğitimcilerin bir daha şiddetin kurbanı olmaması için caydırıcı hükümler içeren yasal bir düzenleme derhal yapılmalıdır" dedi.

"Caydırıcı müdahale yapılmadığı için yıllardır meydana geliyor"

Eğitim Sendikaları adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Side Mahallesinde bulunan Hacı Şayeste Mustafa Güneş Ortaokulu Müdürü Mehmet Bayram'ın okul çıkışında izdiham olmasın, yağmurlu havada öğrenciler ıslanmasın diye uyardığı öğrencilerden birisinin dışarıdan çağırdığı abisinin okul müdürüne saldırdığını belirterek "Şahıs kaşı açılan müdürünü yumruklamaya devam ediyor. Öğretmenlerin araya girmesiyle okul müdürü saldırgandan kurtuluyor. Daha sonra jandarmaya haber verilmesi üzerine saldırgan gözaltına alınıyor, okul müdürü ise Side'de bulunan bir hastanenin acil servisine götürülerek kaşına dikiş atılıyor. Saldırgan da tanıklarla beraber Side Jandarma Komutanlığı'na ifadesi alınmak üzere götürülüyor. Bu şiddet ve darp olayı, gereken önlemler alınmadığı, caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmadığı için yıllardır meydana gelen ama sayısını unuttuğumuz saldırılardan sadece biridir. Yürüttükleri mesleğin manevi karşılığı olan saygının çok görüldüğü, sözlü taciz, saldırı, darp, silahla yaralama gibi olayların sıradanlaştığı, maalesef kanıksandığı bir dönemi uzun süredir yaşıyoruz" dedi.

"Öğretmenler kurtardı"

Havanın yağışlı olması nedeniyle, servisler ve velilerin içeri girebilmeleri için dış demir kapıyı açtırdığını belirten Hacı Şayeste Orta Okulu Müdürü Mehmet Bayram, "Bu sırada zil çaldı. Öğrenci çıkışını kapatan öğrenciler vardı. Bu öğrenciler uyarılarım üzerine kapıyı yeniden açtı. Bu sırada bir kız çocuğu geldi ve kapıyı kapatarak arkadaşlarının çıkmasını engelledi. Kız öğrenciden kapıyı açmasını istedim, kolundan tutup çektim ve kapıyı açtım. Kız çocuğu bana dönüp 'Sen kimsin de bana bağırıyorsun' dedi. Gitmesini söyledim. Gitti ve 5 dakika sonra abisi olduğunu öğrendiğim şahısla birlikte geri geldi. Şahıs gelir gelmez bana küfür edip alnıma kesici bir şeyle vurdu. Öğretmen arkadaşlar gelip elinden beni kurtardı" şeklinde konuştu.

"Öğretmeni darp eden şahıs, adliyeye çıkacak"

Okul Müdürü hastaneye giderek tedavisini yaptırdıktan sonra Side Jandarma Karakoluna giderek şikayette bulunurken darp ettiği iddia edilen ve jandarma tarafından gözaltına alınan D.S.'nin bugün Manavgat adliyesine sevk edildi.

Suçlanan ağabey: "Kendimi savundum"

Okul Müdürünü darp ettiği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.S., iddia edilenlerin tümüne itiraz ettiğini belirterek, "Ben okula sadece kız kardeşimi almaya gittim. Karakolda ismini öğrendiğim müdürü kız kardeşimi darp ederken gördüm. Olay yerine gittiğimde aynı tepkiyi bana da gösterdi. Beni de darp etmeye kalktı. Ben de nefsi müdafaa olarak kendimi savundum" dedi.

Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak
Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak
Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak
Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak
Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak
Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak
Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak
Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak
Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak
Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak
Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak

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Mehmet Bayram, Antalya, Güneş, Okul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak - Son Dakika
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