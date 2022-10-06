Okulu öğretmenler ve okul yöneticileri boyadı - Son Dakika
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Okulu öğretmenler ve okul yöneticileri boyadı

06.10.2022 17:52

Okulu öğretmenler ve okul yöneticileri boyadıTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kızılpınar 125. Yıl Ortaokulu'nun fedakar öğretmenleri ve okul yöneticileri, öğrencilerin daha ferah ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için okulu boyadı.

Okulu öğretmenler ve okul yöneticileri boyadı

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kızılpınar 125. Yıl Ortaokulu'nun fedakar öğretmenleri ve okul yöneticileri, öğrencilerin daha ferah ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için okulu boyadı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde bulunan 125. Yıl Ortaokulu'nda fedakar öğretmenler yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin daha temiz ve ferah bir ortamda eğitim görmesi amacıyla okulda boyama işlemi gerçekleştirdi. Kızılpınar Atatürk İlkokulu Müdürü Caner Gündoğdu, 125. Yıl Ortaokulu Müdürü Uğur Hasan Tuz, Kızılpınar Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı Ayşe Hünerli ve yardımcı personellerle birlikte ellerine fırçaları alarak okulun duvarlarını boyadığını, tamirat işlerinin gerçekleştirildiğini belirterek; "Okulumuzun duvarlarını daha ferah bir görünüm kazandırmak amacıyla boyama çalışması gerçekleştirdik. Boyaları dökülen okulumuz daha güzel bir görüntüye kavuştu. Dış cephe boyalarımızı tamamladık. Öğretmen arkadaşlarımızla el ele verip, biricik öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için okulumuzu güzelleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Kızılpınar, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okulu öğretmenler ve okul yöneticileri boyadı - Son Dakika

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