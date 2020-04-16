Okulu özleyen çocuklar evi okula çevirdi - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir ortaokul öğrencisi, okulu özleyen ilkokul öğrencisi kardeşi için "öğretmen" oldu, evi de okula çevirdi.



Karşıyaka Mahallesi Hürriyet İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Elif Roda Kaya, okulu çok özlediğini söyleyince, ortaokul 3'üncü sınıfa giden ablası Zeynep Rana Kaya, onun için öğretmen oldu, evi de okula çevirdi.

Odanın kapısına "Evde Eğitim Okulu 2/B sınıfı" yazan Zeynep Rana Kaya, okul üniformasını giyip, çantasını takarak kardeşi ile evdeki "okul"a gidiyor.



Kardeşine her gün belli saatte ders çalıştırarak "öğretmen"lik yapan Zeynep Rana Kaya, okullara ara verilip, çocukların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı bu koronavirüs tedbir günlerinde kardeşinin okul özlemini gidermeye çalışıyor.