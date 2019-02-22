Okulum Anlatsın, Mahallem Toplasın' Projesi Başladı

ATAŞEHİR Belediyesi, geri dönüşüme katkı sağlamak için 'Okulum Anlatsın, Mahallem Toplasın' projesi başlatıldı.

ATAŞEHİR Belediyesi, geri dönüşüme katkı sağlamak için 'Okulum Anlatsın, Mahallem Toplasın' projesi başlatıldı.



Ali Fuat Cebesoy İlkokulu öğrencilerinin liderlik ettiği projeyle, öğrenciler önce bir mahallenin, ardındanda tüm ilçenin geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesini sağlayacak.



Projesi sayesinde; ambalaj, cam, pil, elektronik atık ve bitkisel atık yağ gibi geri dönüşebilir atıklar, kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme tekrar kazandırılacak. Öğrenciler aileleriyle birlikte topladıkları geri dönüşüm atıklarını okullarına getirerek hem çevreye katkı sağlayacaklar hem de kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasına öncülük edecekler.



"DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT VE DÜNYA YARATMAK İSTEYEN HERKESİN YANINDAYIZ"



Proje, Ataşehir Belediyesi çevre mühendisleri tarafından tüm velilere verilen geri dönüşümün anlatıldığı seminerle başladı.Seminerde konuşan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu, "Ali Fuat Cebesoy İlkokulu tarafından geliştirilen bu proje sayesinde kendi mahallelerinde geri dönüşüm hareketi başlatan öğrencilerimize ve ailelerine Ataşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Mahalle bazında başlayan bu projenin diğer tüm mahallelerimize de örnek olmasını istiyoruz, daha yaşanabilir bir kent ve dünya yaratmak isteyen herkesin yanındayız" dedi.



"ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ SON DERECE ÖNEMLİ"



Sunumu gerçekleştiren Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Mühendisi Çiğdem Kara, "Belediye olarak üzerinde titizlikle durduğumuz ve projelerle sürekli desteklediğimiz atıkların kaynağında geri dönüşüme kazandırılması konusu son derece önemlidir" dedi. Kara, elektronik atıkların neler olduğu, çevreye zararları ve çevremizi korumak için elektronik atıkların nasıl toplanması gerektiğini, atık pillerin ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl ve nerelerden toplanması ve evlerinde ki ambalaj ve kağıt atıklarının nasıl geri dönüşüme kazandırılması gerektiği hakkında öğrenci velilerine detaylı bilgiler aktardı.



"ATIK YAĞLAR DENİZLERİMİZİ KİRLETİYOR"



Deha Biodizel Genel Müdürü Nihal Karakuş ise yaptığı sunumda, "Atık yağlar lavaboya döküldüğünde denizlerin kirlenmesine sebep olurken, kanalizasyon sistemi ve atık su arıtma tesislerine de büyük zarar veriyor. Kızartma yağlarının insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yaratmaması için kullanım süresinin ve toplam polar madde içeriklerinin çok dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekiyor. Kızartma yağlarının sık tüketildiği işletmeler denetlenerek toplam polar madde ölçümü yapılmalı. Yağdaki polar madde miktarı yüzde 25'i geçtiğinde kanserojen etkisi de yükseliyor. Su kaynaklarımızı korumak, canlı hayatın devamlılığını sağlamak, şehrimizin su ve kanalizasyonuna zarar vermemek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için atık yağların mutlaka toplanması gereklidir" ifadelerini kullandı. - İstanbul

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