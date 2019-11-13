Son Dakika Haberleri: 'Okulum Malatya' projesi ile artık her yer okul
Son Dakika Güncel 'Okulum Malatya' projesi ile artık her yer okul - Son Dakika

'Okulum Malatya' projesi ile artık her yer okul

7 saat önce

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği 'Okulum Malatya' projesi ile artık öğrenciler bilgilerini beceriye dönüştürebilme adına okul dışında da eğitim görecek.

'Okulum Malatya' projesi ile artık her yer okul, System.String[]

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği 'Okulum Malatya' projesi ile artık öğrenciler bilgilerini beceriye dönüştürebilme adına okul dışında da eğitim görecek.


Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerin yaşayarak öğrenmesine katkı sağlaması amacıyla Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 'Okulum Malatya' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Salonunda okul idarecilerine verilen eğitimde projenin tanıtımı yapıldı. Proje ile birlikte müzeler, kütüphaneler, camiler, milli parklar, bahçeler, tarihi ve turistik mekanlar da artık birer sınıf olacak. Duvarsız dersliklerde okul dışı öğrenme ortamlarının eğitime dahil edileceği projeyle ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise öğrencilerin okulda öğrendiği bilgileri gerçek hayat deneyimleri ile buluşturacağı belirtildi.


Açıklamada, "Proje ile 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan temel eğitim ve orta öğretim hedefleri ile uyumlu olan 'Okul Dışı Öğrenme Ortamları' öğrencilerimizin bilgilerini beceriye dönüştürebilme ve öğrenmenin kalıcılığını artırabilme imkanı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
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