OKULUM TEMİZ BELGESİ? ALMAK İSTEYEN OKULLAR NASIL DENETLENİYOR - Son Dakika

Okulum Temiz Belgesi? almak isteyen okullar nasıl denetleniyor?

Esma MURAT- Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL, (DHA) ' İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimi il Koordinatörü Murat Remzi Uzunal, 21 Eylül'de okullarda başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi 'Okulum Temiz Belgesi' almak isteyen okulların ekipler tarafından nasıl denetlendiğini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Uzunal, 'Sosyal mesafe, maske kullanımı ve temizlik bizler için öncelikli koşullar. Okulların tüm alanlarını sosyal mesafeyi oluşturacak şekilde denetliyoruz. Bugün denetlemiş olduğumuz okul yarın da böyle olmalı. Bu sürecin sürekliliğinin sağlanması bizim için değiştirilmez ve çok önemli bir şart' dedi.

21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü' kapsamında 'Okulum Temiz Belgesi' almak isteyen okulların denetimleri ekipler kontrolünde devam ediyor. 'Okulum Temiz Belgesi' almak isteyen okulların, ekipler tarafından nasıl denetlendiğini İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimi il Koordinatörü Murat Remzi Uzunal, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Uzunal 'Okulum Temiz Belgesi kağıt üzerinde olan ve sadece duvara asacağımız bir belge değildir. Okulum Temiz Belgesi 246 noktada okulumuzun nasıl yönetildiğini, nasıl temizlendiğini ve hijyen koşullarının sürekliliğinin nasıl sağlandığı ile alakalıdır' ifadelerini kullandı.

Okulum Temiz Projesi kapsamında hem resmi hem de özel okulların dahil olduğunu belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimi il Koordinatörü Murat Remzi Uzunal, 'Milli Eğitim Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda okulların yüz yüze eğitime hazırlanması süreci planladı. Buna yönelik bir dizi çalışmalar yürütülüyor. Milli eğitim Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda tüm resmi ve özel kurumlar 'okulum temiz projesi' kapsamında faaliyetlerini yürüttü. Bu faaliyetler doğrultusunda okullar belge talebinde bulunabilecekler ve okullarını bu kılavuz esaslarına göre hazırlayabilecekler. Bu sürece hem resmi hem de özel okullar dahildir. Bizlerde şu an tetkikçi arkadaşlarla kılavuz esasları doğrultusunda hijyen şartları fiziki mekanları yerinde denetleyeceğiz? dedi.

'TEDBİRLER SÜREKLİLİK GÖSTERMELİ'

Okullarda alınan tedbirlerin süreklilik göstermesinin önemli bir şart olduğunu söyleyen Uzunal, 'Bizler en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı öncelikle kapıda karşılıyoruz. Bu nedenle bütün süreç kapıda başlıyor. Okullarda sosyal mesafenin tanımlanmış olması, hijyen koşullarının oluşturulmasıyla süreç başlamış oluyor. Mesafe, maske ve temizlik bizler okulların tüm alanlarını sosyal mesafeyi oluşturacak şekilde denetliyoruz. Tüm resmi ve özel okullarımız bu belgeyi alsın ya da almasın fiziki koşullarını bu koşullara göre oluşturmak durumda. Okulları denetlerken bizim için önemli olan şey tedbirlerin bir kere yapılmış olması değil. Okullarda en kıymetli varlıklarımız ile uzun bir zaman geçireceğiz. Bugün görmüş olduğunuz okul yarın da böyle olmalı. Bu sürecin sürekliliğinin sağlanması bizim için değiştirilmez ve çok önemli bir şart. Öyleyse okul yönetimi bütün bu beyanlarını sürekliliği sağlamak üzerine kurmuş olmalı. İşte bizim tetkikçimizde bu sürecin şimdi değil yarın da böyle olduğunun kanıtlarını arayacak' ifadelerini kullandı.

'BELGE ZORUNLU DEĞİLDİR AMA KOŞULLARIN OLUŞTURULMASI ZORUNLUDUR'

"Okullar içerisinde öğrenci varsa anlamlıdır" diyen Uzunal, şu şekilde konuştu:

'Okul yöneticileri aldıkları eğitimler, bilgiler ve kılavuzlar doğrultusunda okullarını hazırladılar bizlerde bu yöneticilerimizin bu devamlığı sağlayıp sağlamadığını yerinde gözlemlemek için buradayız. 'Okulum Temiz Belgesi' kağıt üzerinde olan ve sadece duvara asacağımız bir belge değildir. Okulum Temiz Belgesi 246 noktada okulların nasıl yönetildiğini, nasıl temizlendiğini ve bu hijyen koşullarının sürekliliğinin nasıl sağlandığı ile alakalıdır. Okullar,bu belgeyi almak zorunda olmasanız da bu kılavuz esaslarına göre okulunuzu hazırlamanız gerekir. Zaten hazırlıklarınızı yapmış olduğunuz bir süreç ile ilgili beklenti başvuru yapmanızdır. Belge zorunlu değildir ama koşulların oluşturulması zorunludur.?