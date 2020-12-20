"Okulumda KANpanya var" projesiyle kan bağışı bilincine sahip nesiller yetişecek - Son Dakika

Konya'da Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle geçen yıl başlatılan "Okulumda KANpanya var" projesi kapsamında, 495 bin 269 öğrenci ve velisi kan bağışı konusunda bilgilendirildi.

Kurumlar arasında 2019 yılında imzalanan "Okulumda KANpanya var" protokolü ile kan bağışını alışkanlık haline getiren bir neslin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Konya'nın 31 ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarla, ilk, orta ve lise öğrencileri ile velilerine, kan bağışı ve kan bağışçısı olmanın önemi anlatılıyor.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile kan vermenin öneminin kavranmasını ve kan vermeyi alışkanlık haline getiren bir nesil yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Proje başladığından bu yana, Kızılay görevlileri, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin büyük bir ekip çalışmasıyla faaliyet yürüttüklerini ifade eden Büyük, Konya'nın 31 ilçesinde öğrenci ve velilerin kan bağışı konusunda bilgilendirildiğini bildirdi.

" Türkiye'ye model olduğumuza inanıyoruz"

Büyük, projeye duyulan ilginin mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarla okullardaki eğitimin havası, kalitesi, başarısı da değişmeye başladı. Bütün okullarımız güzel bir yarışın içine girdi. Sonuçta baktığımızda Kızılay verilerine göre, Konya'da kan bağışında büyük bir artış olduğunu gördük. Öğrenciler, annelerini, babalarını ve ablalarını kan bağışı için ikna ediyor. Konya'da bu proje kapsamında Türkiye ortalamasının çok üzerinde kadın kan bağışçısı ortaya çıktı. Proje çerçevesinde yaptığımız çalışmayla Türkiye Kızılay Genel Başkanlığı tarafından Müdürlük olarak 'kurumsal bağışçı platin madalyası'yla ödüllendirildik. Öğrencilerimizi daha bilinçli kan bağışçısı haline getirmek için öğretmenlerimiz ve velilerimiz birlik olduk. Türkiye'ye model olduğumuza inanıyoruz."

Türk Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi'nde kan bağışçısı kazanım personeli olarak görev yapan Özlem Arslan Kuru da projenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam ettiğini ve ilginin artarak devam ettiğini aktardı.

Projeye, ilçeler, köyler, beldeler ve merkezdeki bütün okulların ciddi anlamda destek verdiklerine değinen Kuru, şöyle konuştu:

"Bu projeyle, toplumda sürdürülebilir bir davranış elde edelim istedik. Bize ulaşamayan, 'ben de bir kan vermek istiyorum ama' diyen herkese hitap etti ve ülke genelinde görülen bir sonuç elde ettik. Konya'nın 31 ilçesinde yürütülen proje ile 2 yılda yaklaşık 495 bin 269 öğrenci ve velisi kan bağışı konusunda bilgilendirildi. Aldıkları eğitimlerle bilinçlenen velilerden projenin hayata geçirildiği 2019 yılından buyana toplam 15 bin 365 ünite kan bağışı alındı. Çalışmalarımız Kovid-19 sürecinde okul bahçelerinde güvenli bir şekilde devam ediyor. Bütün velilerimiz okul kampanyalarımıza maske ve mesafe kurallarına uyarak katılabilirler."

Kampanyanın yürütüldüğü okullardan Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nun Müdürü Murat Kılıç ise proje çerçevesinde bugüne kadar okullarından 700 velinin kan bağışında bulunduğunu anlattı.

Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Harun Çöl de bu tür projelerin yaygınlaştırılmasını istediklerini ifade etti.

Projeyi çocuklarda bir farkındalık oluşturma adına değerli bulduğunu ifade eden Çöl, "Bu projeler hem içinde bulunduğumuz şartlarda toplumsal fayda sağlayacağı için hem de ileriye dönük farkındalık sağlayacağı için değerli. Bu sebeple bu projenin içinde yer almak istedim." dedi.

Eğitim alan çocuğunun teşvikiyle kan verdi

Kan bağışında bulunan öğrenci velisi Güldane Çelik, okulda kan bağışıyla ilgili eğitim alan çocuğunun teşvikiyle kan verdiğini belirtti.

Çelik, "Oğlum, 'Anneciğim, kan bağışı çok güzel bir şey, ileride ben de vermek istiyorum' dedi. Beni çok etkiledi. Kan bağışı insanın vatani görevi gibi geliyor bana. Bugüne kadar kan vermediğim için üzgünüm. Bağışlanan kan benim aileme de lazım olabilir, böyle düşündüğüm zaman seve seve veriyorum." ifadelerini kullandı.