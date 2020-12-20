"Okulumda KANpanya var" projesiyle kan bağışı bilincine sahip nesiller yetişecek - Son Dakika

"Okulumda KANpanya var" projesiyle kan bağışı bilincine sahip nesiller yetişecek

20.12.2020 11:01

Konya'da Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle geçen yıl başlatılan "Okulumda KANpanya var" projesi kapsamında, 495 bin 269 öğrenci ve velisi kan bağışı konusunda bilgilendirildi.

Konya'da Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi iş birliğiyle geçen yıl başlatılan "Okulumda KANpanya var" projesi kapsamında, 495 bin 269 öğrenci ve velisi kan bağışı konusunda bilgilendirildi.

Kurumlar arasında 2019 yılında imzalanan "Okulumda KANpanya var" protokolü ile kan bağışını alışkanlık haline getiren bir neslin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında Konya'nın 31 ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarla, ilk, orta ve lise öğrencileri ile velilerine, kan bağışı ve kan bağışçısı olmanın önemi anlatılıyor.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje ile kan vermenin öneminin kavranmasını ve kan vermeyi alışkanlık haline getiren bir nesil yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Proje başladığından bu yana, Kızılay görevlileri, okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve öğrencilerin büyük bir ekip çalışmasıyla faaliyet yürüttüklerini ifade eden Büyük, Konya'nın 31 ilçesinde öğrenci ve velilerin kan bağışı konusunda bilgilendirildiğini bildirdi.

" Türkiye'ye model olduğumuza inanıyoruz"

Büyük, projeye duyulan ilginin mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarla okullardaki eğitimin havası, kalitesi, başarısı da değişmeye başladı. Bütün okullarımız güzel bir yarışın içine girdi. Sonuçta baktığımızda Kızılay verilerine göre, Konya'da kan bağışında büyük bir artış olduğunu gördük. Öğrenciler, annelerini, babalarını ve ablalarını kan bağışı için ikna ediyor. Konya'da bu proje kapsamında Türkiye ortalamasının çok üzerinde kadın kan bağışçısı ortaya çıktı. Proje çerçevesinde yaptığımız çalışmayla Türkiye Kızılay Genel Başkanlığı tarafından Müdürlük olarak 'kurumsal bağışçı platin madalyası'yla ödüllendirildik. Öğrencilerimizi daha bilinçli kan bağışçısı haline getirmek için öğretmenlerimiz ve velilerimiz birlik olduk. Türkiye'ye model olduğumuza inanıyoruz."

Türk Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi'nde kan bağışçısı kazanım personeli olarak görev yapan Özlem Arslan Kuru da projenin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında devam ettiğini ve ilginin artarak devam ettiğini aktardı.

Projeye, ilçeler, köyler, beldeler ve merkezdeki bütün okulların ciddi anlamda destek verdiklerine değinen Kuru, şöyle konuştu:

"Bu projeyle, toplumda sürdürülebilir bir davranış elde edelim istedik. Bize ulaşamayan, 'ben de bir kan vermek istiyorum ama' diyen herkese hitap etti ve ülke genelinde görülen bir sonuç elde ettik. Konya'nın 31 ilçesinde yürütülen proje ile 2 yılda yaklaşık 495 bin 269 öğrenci ve velisi kan bağışı konusunda bilgilendirildi. Aldıkları eğitimlerle bilinçlenen velilerden projenin hayata geçirildiği 2019 yılından buyana toplam 15 bin 365 ünite kan bağışı alındı. Çalışmalarımız Kovid-19 sürecinde okul bahçelerinde güvenli bir şekilde devam ediyor. Bütün velilerimiz okul kampanyalarımıza maske ve mesafe kurallarına uyarak katılabilirler."

Kampanyanın yürütüldüğü okullardan Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nun Müdürü Murat Kılıç ise proje çerçevesinde bugüne kadar okullarından 700 velinin kan bağışında bulunduğunu anlattı.

Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Harun Çöl de bu tür projelerin yaygınlaştırılmasını istediklerini ifade etti.

Projeyi çocuklarda bir farkındalık oluşturma adına değerli bulduğunu ifade eden Çöl, "Bu projeler hem içinde bulunduğumuz şartlarda toplumsal fayda sağlayacağı için hem de ileriye dönük farkındalık sağlayacağı için değerli. Bu sebeple bu projenin içinde yer almak istedim." dedi.

Eğitim alan çocuğunun teşvikiyle kan verdi

Kan bağışında bulunan öğrenci velisi Güldane Çelik, okulda kan bağışıyla ilgili eğitim alan çocuğunun teşvikiyle kan verdiğini belirtti.

Çelik, "Oğlum, 'Anneciğim, kan bağışı çok güzel bir şey, ileride ben de vermek istiyorum' dedi. Beni çok etkiledi. Kan bağışı insanın vatani görevi gibi geliyor bana. Bugüne kadar kan vermediğim için üzgünüm. Bağışlanan kan benim aileme de lazım olabilir, böyle düşündüğüm zaman seve seve veriyorum." ifadelerini kullandı.

Kan Bağışı, Türkiye, Kızılay, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Okulumda KANpanya var' projesiyle kan bağışı bilincine sahip nesiller yetişecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

10 kişinin öldüğü korona yoğun bakımındaki yangın faciası "Geliyorum" demiş! Teknik hatadan kaynaklandı iddiası Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Muğla'daki 3,8 ve 3,9 büyüklüğündeki depremlerden sonra Van'da 4,4 büyüklüğünde deprem Deprem nedeniyle aşağıya atladığı düşünülen kadının oğlu gözaltına alındı F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu
Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu!         
10:42
Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı         
10:22
11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler 11 yıldır kayıp olan oğullarını her yerde arıyorlar! Bulana 100 bin liralarını ya da dairelerini verecekler         
09:43
ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti         
08:41
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı         
21:02
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti         
16:13
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 11:37:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Okulumda KANpanya var" projesiyle kan bağışı bilincine sahip nesiller yetişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei