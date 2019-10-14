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Son Dakika Güncel 'Okulumda Şenlik Var Projesi'

"Okulumda Şenlik Var Projesi"

5 dakika önce

Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik "Okulumda Şenlik Var" sloganıyla başlatılan kültür projesi etkinlikleri devam ediyor.

Talas Belediyesi tarafından kırsal mahallelerdeki ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik "Okulumda Şenlik Var" sloganıyla başlatılan kültür projesi etkinlikleri devam ediyor.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çömlekçi Mahallesi'nde başlayan etkinler, ilk hafta Yazyurdu, Örencik, Yazılı, Kepez, Kuruköprü, Çatakdere, Kamber, Çevlik ve Koçcağız mahallelerinde, ikinci hafta ise Alaybeyli, Sakaltutan, Yamaçlı, Süleymanlı ve Başakpınar mahallelerinde gerçekleştirildi.

Etkinliklerde, Hacivat-Karagöz oyunlarıyla çocuklara yerlere çöp atılmaması ve meyvelerin yıkanmadan yenmeyeceği gibi temel bilgiler öğretilirken, İncili Çavuş karakterinin hikayelerg ile iyi insan olmanın gereklilikleri, çevreye ve doğaya karşı saygılı olma ve dürüstlük gibi güzel ahlak kuralları aşılanıyor. Bunun yanında illüzyon gösterilerinde kullanılan hayvanlar üzerinden çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor. Yaklaşık 2 saat süren programa çocukların yanı sıra büyükler de yoğun ilgi gösteriyor.

Projeden memnuniyetlerini dile getiren veliler, çocukların bu durumdan oldukça keyif aldıklarını vurgulayarak çocukların çeşitli konularda eğlenirken öğrendiklerini söyledi. Projenin devam etmesini isteyen veliler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Etkinliklerde çocuklara, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı da yapılıyor. Proje, 18 mahalle ve 20 okulu kapsıyor.

Talas Belediyesi, Çömlekçi, Örencik, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:40 Kaynak: AA
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