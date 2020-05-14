Okulumu İstiyorum Derneğinden kitap seferberliği - Son Dakika

Okulumu İstiyorum Derneği, Doğu ve Güneydoğu'daki köy okullarında okuyan çocuklar için "100 Bin Kitap" kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, "Evde kalan çocuklarımıza güneş olmak ister misiniz?" sloganıyla başlatılan kampanyaya ilk hafta binlerce katılım olduğu bildirildi.

Derneğin Kurumsal İletişim Sorumlusu Aydın Hızlıca, bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini belirterek bu projelerle kitap okumayan bir tek çocuğun kalmamasını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Hızlıca, bu doğrultuda "100 Bin Kitap" kampanyasını başlattıklarını, Doğu ve Güneydoğu illerinde köy okullarında okuyan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan çocuklara ulaştırılacak bu kitapların, onlara gelecek için ışık olacağını ifade etti.

Kitap bağışlamak isteyen vatandaşlar "https://okulumuistiyorum.com/" internet adresinden dernekle iletişim kurabililiyor.