Son Dakika Haberleri: Okulun 2'inci katından atlayan genç kız, yaralandı
Son Dakika Güncel Okulun 2'inci katından atlayan genç kız, yaralandı

Okulun 2'inci katından atlayan genç kız, yaralandı

25 dakika önce

Okulun 2'inci katından atlayan genç kız, yaralandıÇORUM'da, Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 1'inci sınıf öğrencisi Ebru Y. (15) iddiaya göre 2'inci kattan kendini boşluğa bıraktı.

Okulun 2'inci katından atlayan genç kız, yaralandı

ÇORUM'da, Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören 1'inci sınıf öğrencisi Ebru Y. (15) iddiaya göre 2'inci kattan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek yaralanan genç kız hastanede tedavi altına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 1'inci sınıf öğrencisi Ebru Y., henüz bilinmeyen bir nedenle sınıfın penceresine çıktı. Arkadaşları tarafından ikna edilmeye çalışılan genç kız, 2'inci kattan kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşerek yaralanan genç kız, yaralandı. Öğrencilerin ihbarı ile okula gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ebru Y., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Okulun 2'inci katından atlayan genç kız, yaralandı

Hayreddin Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:50 Kaynak: DHA
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