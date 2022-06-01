OKULUN 2'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN BERİL AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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OKULUN 2'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN BERİL AĞIR YARALANDI

01.06.2022 12:11
OKULUN 2'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN BERİL AĞIR YARALANDI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel okulun 2'nci katındaki sınıfının penceresinden düşen öğrenci Beril K. (10), ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde özel okulun 2'nci katındaki sınıfının penceresinden düşen öğrenci Beril K. (10), ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Orhaniye Mahallesi, Nurhan Sokak'taki özel okulun 2'nci katında meydana geldi. Teneffüste sınıfındaki pencereden dışarı bakan 4'üncü sınıf öğrencisi Beril K., iddiaya göre, dengesini kaybedince 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Beril K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Küçük kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

OKULUN 2'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN BERİL AĞIR YARALANDI
OKULUN 2'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN BERİL AĞIR YARALANDI
OKULUN 2'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN BERİL AĞIR YARALANDI
OKULUN 2'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN BERİL AĞIR YARALANDI

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5'İNCİ KATIN PENCERESİNDEN DÜŞEN 3 YAŞINDAKİ OMAR AĞIR YARALANDI 5'İNCİ KATIN PENCERESİNDEN DÜŞEN 3 YAŞINDAKİ OMAR AĞIR YARALANDI 5. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı 5. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OKULUN 2'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN BERİL AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OKULUN 2'NCİ KAT PENCERESİNDEN DÜŞEN BERİL AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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