Son Dakika Haberleri: Okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı
Son Dakika Güncel Okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı

Okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı

7 saat önce

NİĞDE'de öğrenim gördüğü okulun 3'üncü katındaki pencereden düşen ortaokul öğrencisi İ.E.M. (12), yaralandı.

Okulun 3'üncü kat penceresinden düşen öğrenci yaralandı, System.String[]

NİĞDE'de öğrenim gördüğü okulun 3'üncü katındaki pencereden düşen ortaokul öğrencisi İ.E.M. (12), yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında kent merkezindeki 23 Nisan Havacılar Ortaokulu'nda meydana geldi. 6'ncı sınıf öğrencisi İ.E.M., öğrenim gördüğü okulun 3'üncü katında, demir korkuluk bulunmayan pencereden düştü. Yaralanan İ.E.M., öğretmenlerin çağırdığı ambulansla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İ.E.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Okulda inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:00 Kaynak: DHA
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