15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi S.O. (15), kendi okulları tadilatta olduğu için geçici olarak eğitim gördükleri Mehmet Akif Ortaokulunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle dördüncü kattaki pencereden düştü.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa haberi: Orhangazi'de okulun penceresinden düşen öğrenci yaralandı - Son Dakika

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