Bursa haberi: Orhangazi'de okulun penceresinden düşen öğrenci yaralandı - Son Dakika
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Bursa haberi: Orhangazi'de okulun penceresinden düşen öğrenci yaralandı

11.10.2022 17:12
Bursa haberi: Orhangazi'de okulun penceresinden düşen öğrenci yaralandı

Bursa haberler: Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir okulun penceresinden düşerek yaralanan öğrenci hastanede tedaviye alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir okulun penceresinden düşerek yaralanan öğrenci hastanede tedaviye alındı.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi S.O. (15), kendi okulları tadilatta olduğu için geçici olarak eğitim gördükleri Mehmet Akif Ortaokulunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle dördüncü kattaki pencereden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan öğrenci, Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye gelen Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Erol Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile okul idarecileri, öğrencinin durumu hakkında bilgi aldı.

Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen öğrencinin tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa haberi: Orhangazi'de okulun penceresinden düşen öğrenci yaralandı - Son Dakika

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