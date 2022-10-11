Okulun 4'üncü kat penceresinden düşen liseli Sudenur, ağır yaralandı (2) - Son Dakika
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Okulun 4'üncü kat penceresinden düşen liseli Sudenur, ağır yaralandı (2)

11.10.2022 19:40
Okulun 4'üncü kat penceresinden düşen liseli Sudenur, ağır yaralandı (2)

SEDANUR'DAN ACI HABER GELDİBursa'nın Orhangazi ilçesinde öğrenim gördüğü okulun 4'üncü kat penceresinden düşen Sudenur Ongun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SEDANUR'DAN ACI HABER GELDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde öğrenim gördüğü okulun 4'üncü kat penceresinden düşen Sudenur Ongun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), -


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Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okulun 4'üncü kat penceresinden düşen liseli Sudenur, ağır yaralandı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okulun 4'üncü kat penceresinden düşen liseli Sudenur, ağır yaralandı (2) - Son Dakika
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