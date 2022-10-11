SEDANUR'DAN ACI HABER GELDİ
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde öğrenim gördüğü okulun 4'üncü kat penceresinden düşen Sudenur Ongun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), -
Kaynak: DHA
Şehir Hastanesi, Orhangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Okulun 4'üncü kat penceresinden düşen liseli Sudenur, ağır yaralandı (2) - Son Dakika
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