'Okulun açılmasını istiyorum ama hevesim de kırıldı'

Aras "Okulun açılmasını istiyorum ama yalan yok, hevesim kırıldı" diyor; Deniz, okula başlamadan kalacak yer bulamadığı için saatlerce ağladığını söylüyor. Ekimde üniversiteye gideceği için heyecanlı olan Doruk ise "Okul açılınca kampüse gidip yeri öpeceğim" diyor. Gençler 2 yılı aşkın süredir evde, okuldan uzak ve çevrimiçi eğitimle derslerini tamamlamaya çalışıyor. Birçoğu pandemiden dolayı "Ya tekrar okullar kapanırsa" diye endişe duyuyor. Hepsinin hayali hocalarıyla yüz yüze ders yapıp arkadaşlarıyla kampüste buluşabilmek. En büyük sıkıntılarıysa sosyalleşememek. Öğrencilerle dertleştik. Kira ve yurtlarda durum nedir, nerelerden ev bakmalı, yurt seçerken nelere dikkat etmeli, uzmanlara sorduk.

'BİR AN ÖNCE KENDİME BİR HAYAT KURMAM LAZIM'

Kardelen Kılınçkaya (21), Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü: Üniversiteyi 3 yılda kazanabildim. Tam "Kazandım" derken pandemi patladı ve 1 yıl çevrimiçi eğitim aldım. Hiç verim alamadım ve sosyal yaşantım neredeyse sıfıra indi. Hem ailem hem kendi sağlığım için çok korktuğum zamanlardı. Hiç dışarı çıkmadım. 3 ay evden dışarı adımımı atmadım. Okulu, sosyalleşmeyi çok özledim. Kendi başıma yaşamayı da çok istiyordum. Okulda 2'nci senem olacak ama kimseyi tanımıyorum. Zaten bilmediğim bir şehir, bilmediğim bir üniversite. Kimseden yardım da alamıyorum. Çok zorlandım. Hatta çevrimiçi dersler başlamış, haberim dahi olmadı. Şimdi ev arıyorum, yine kimseden yardım alamıyorum. Bir şekilde tek başıma halletmeye çalışıyorum. Benim üniversitem çok uzakta, dağda. Manisa'nın içinden bile gitmek çok uzun sürüyor. Kiralar 1.000-2.000 lira arası. Babam memur olduğu için lojmandan yararlanacağım. Yoksa kiralar bütçemin yetebileceği gibi değil. Ailemin yanından ayrıldığım için mutluyum ama bir an önce kendime hayat kurmam lazım. Tanımadığım bir yer olması beni biraz korkutsa da tatlı bir heyecanı da var. Okul başlayınca sosyalleşmek ve kendimi geliştirmek için olabildiğince çok etkinliğe katılmak istiyorum.

'ÖNCE İŞ BULALIM, SONRA OKUYALIM DERDİNDEYİZ'

Umut Yüksel (31), Doğuş Üniversitesi Oyunculuk Bölümü: Okula pandemide başladım. Bir sene boyunca çevrimiçi eğitim aldım. Şimdi yüz yüze eğitime dönüyoruz. Okulun başlamasıyla ilgili heyecandan çok endişe var. Çünkü İstanbul gibi bir şehirde okuyacağım. Yüzde 100 burslu okuyorum. Okula para ödemiyorum ama geçen sene baktığım ev fiyatlarıyla şu anki fiyatlar arasında çok büyük fark var. Zaten yurtlar da çok pahalı. Açıkçası beni bu maddi endişeler geriyor. Daha önce Çanakkale'de matematik okuyordum. Onu bırakıp tiyatroya başladım. Profesyonel bir oyuncu olmak istedim. Üniversiteye de biraz geç başlamış oldum. Okullar açılmadan bir arkadaşımla beraber eve çıkmayı planlıyoruz. Ucuz bir ev bulabilirsek... 'Önce iş bulalım, sonra da okuyalım' derdindeyiz. Ucuz bir ev bulmak da çok büyük sıkıntı. En kötü ev 1.500 lira. Ne yapacağız, bilmiyoruz. Bir iş bulmamız lazım İstanbul'da acilen. Tiyatro okumak benim çok uzun zamandır hayalim. Pandemiden dolayı 2 senedir sahneye çıkmamış olmak benim için çok kötü. Konservatuvarın kapısından girip sahnede, hocalarımdan yüz yüze ders almak en büyük hayalim.

'BENDE HEYECANDAN ÇOK RAHATLAMA VAR'

Merve Eldemir (22), Yeditepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü: Üçüncü sınıfa başlıyorum. 1'inci senemde okula gitme şansı bulabilmiştim. Ama 2 senedir maalesef gidemiyorum. En başından beri okulların açılması taraftarıyım. Açık olduğu zaman arkadaşlarım vardı ama yeni insanlarla da tanışma şansı bulmak istiyorum. Üniversite ortamında, kampüsün tüm olanaklarını değerlendirmek istiyorum. Okulun açılmasıyla ilgili heyecandan çok rahatlama var bende. Çünkü sosyalleşeceğiz ve ben çevrimiçi eğitimin pek faydalı olduğunu düşünmüyorum. Yüz yüze eğitimde daha iyi öğrendiğim için bu, sınavlara da daha iyi yansıyor. Ailemle yaşıyorum. Evim okula çok yakın olduğu için ayrı eve çıkmak mantıklı gelmedi. Virüsün yayılması için uygun bir ortam olacak okul ortamı. Çünkü herkesin kuralları mükemmel bir şekilde uygulayacağını düşünmüyorum. Okullar tekrar kapanırsa diye endişeleniyorum.

'O KAMPÜS HAYATINI DOYASIYA TATMAK VE YENİ ARKADAŞLAR İSTİYORUM'

Aras Kurtuldu (20), İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü: Birinci sınıfı yarım dönem okuyabildim. Birinci sınıfın ikinci dönemi ve ikinci sınıf tamamen çevrimiçi eğitim oldu. Okulun açılmasını istiyorum ama yalan yok, biraz hevesim kırıldı. Çünkü 1.5-2 sene gidemedim. Şu anki vaka sayılarına bakınca, yine kapanır mı diye de endişeliyim açıkçası. Okul açılınca alışırım diye düşünüyorum. Okul fiyatlarına ve yurtlara zam geldiği için ailemle kalmaktan başka şansım yok. Yüzde 50 bursum olmasına rağmen özel okulların hepsi çok pahalı. Okul açılınca ilk yapacağım şey kendime güzel bir çevre kurmak olacak. O kampüs hayatını doyasıya tatmak, yeni arkadaşlıklar kurmak istiyorum. Bir de yüz yüze olduğu zaman derslere daha iyi odaklanıyorum. Çevrimiçi eğitimdeyken hep bilgisayar başında olduğumuz için tembelliğe alıştık. Daha iyi olacak yüz yüze eğitim.

'BEN NEREDE KALACAĞIM DİYE SAATLERCE AĞLADIĞIMI BİLİYORUM'

Deniz Canvarol (19), Antalya Bilim Üniversitesi Optisyenlik Bölümü: Bu sene benim ilk yılım. Bu üniversiteyi ve bu bölümü kazanacağıma emindim. Bu yüzden aylar öncesinde ev aramaya başladım. Antalya'nın Kültür bölgesinin konaklamak için uygun olduğunu öğrendim. Tercihlerimi yaptıktan sonra araştırmaya oradan başladım. Fakat öğrencilere sunulan 1+0 evler rezalet durumdaydı. Uygun bir ev bulamadım. Kiralar minimum 1.800-2.000 liradan başlıyor. Sonra yurt arayışına girip kendime en uygun yurdu buldum. Okulun açılmasını iple çekiyorum. Uygulamalı derslerimiz nasıl geçecek, bu konuda çok heyecanlıyım. Hayal gibi geliyor... Bugüne kadar İzmir'de, ailemin yanında kalıyordum. Bir öğrenci olarak ailemden ayrı, özgür bir hayat yaşayacağım diye sevinsem de, onlardan ayrı kalmak da içimi burkmuyor değil. Çünkü onların sunduğu imkanları artık gurbette hiçbir şekilde aynı kalitede bulamayacağımı biliyorum. Biz öğrencilere sunulan imkanlara baktığımızda hak ettiğimiz değeri görmediğimizi düşünüyorum. Çünkü aylar öncesinden araştırma yapmama rağmen kendime konaklayacak yer bulamadım. Oturup evde saatlerce 'Ben nerede kalacağım, nasıl yapacağım' diye ağladığımı biliyorum.

'ARKADAŞLARI ÖZLEDİM AMA ÖNCE DERSE GİRECEĞİM'

Dilara Yılmaz (22), Bilgi Üniversitesi Medya İletişim Bölümü: Çok heyecanlıyım okula başlayacağım için. Çünkü hazırlık sınıfından sonra çok az bir dönem kampüste olabilmiştim. Okulda çok arkadaşım var. Onları özledim. Okula gidince ilk yapmak istediğim şey, fiziki olarak derse girmek. Çevrimiçi derslerden hiç verim alamadım. Ailemle yaşıyorum. Okul bana çok uzak olmadığı için gidip gelmek sorun olmuyor.

'AİLEMİN YANINDAN AYRILDIĞIM İÇİN HEM BURUK HEM DE MUTLUYUM'

Doruk Soyaşçı (23), Kıbrıs ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü: Üçüncü sınıfa geçtim ve okulu özledim. Çevrimiçi eğitim sistemi kötüydü. Yurt seçimlerimi de yeni yaptım. Açıkçası okullar açıldığı için mutluyum. 2 yıldan sonra ailemin yanından ayrıldığım için hem buruk hissediyorum hem de mutluyum. Ailem artık beni sıkboğaz etmeyecek ama annemin yemeklerini özleyeceğim. Yine pandemi kapanması olur diye endişeleniyorum. Okul yine kapanırsa İzmir'e nasıl döneceğim? Virüs ya Kıbrıs'ta patlarsa nasıl olacak? Bunlar sürekli aklımı meşgul eden sorular. Okula gider gitmez ilk olarak yurttaki odamı düzenleyeceğim. Sonra kampüse çıkıp yeri öpmek istiyorum. Ondan sonra arkadaşlarımla buluşmayı planlıyorum.

'TADINI ÇIKARAMADIK ÜNİVERSİTENİN'

Alara Teker (22), Özyeğin Üniversitesi Hukuk bölümü: Okula gideceğim için heyecanlıyım. 2 senemiz zaten evde geçti. Açıköğretim gibi, uzaktan eğitim oldu. Tadını çıkaramadık üniversitenin. Bir de ben yurtta kalıyordum. Pandemi çıkınca ailemin evinde kalmaya başladım. Şimdi tekrar evden çıkıp yurda dönmek beni heyecanlandırıyor. Okul ortamını özledim. Yaşıtlarımla olacağım. Okula gidince ilk olarak kampüste arkadaşlarımla kahve içmek, sosyalleşmek istiyorum. Arkadaş çevrem pandemide daralmıştı, şimdi tekrar okula gidip yeni insanlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum.

YAŞAYACAK EV BULMALARI ZORLAŞTI

Mustafa Kemal Erdenbil, Arma Gayrimenkul (İzmir): Bütün büyükşehirlerde olduğu gibi burada da fiyatlarda çok büyük değişim var. İzmir sanırım dünyada lider bu konuda! Konut açısından en pahalı şehir seçildik geçen ay. Londra ve Paris'ten daha hızlı konut fiyatı artışının olduğu şehir seçildik. İnsanlar ev bulmakta zorlanıyor. Zaten öğrenciye ev vermemek gibi bir önyargı vardı; bunun da üzerine fiyatlar eklendi. Şu anda bir öğrenciye çok ağır gelebilecek fiyatlarla karşılaşıyor insanlar. Öğrenci bir evde çok fazla özellik aramaz. Sadece barınabileceği, okuluna gidebileceği ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ortamda olmak ister. Böyle bir ev İzmir'de, Karşıyaka ya da Bornova olarak konuşacak olursam, 2.000 liradan başlıyor. Öğrenciler konaklamak için en çok, üniversitelerin yoğun olduğu Bornova ve Buca'yı tercih ediyor. Biz, daha uygun fiyatlı konut aramak isteyen öğrencilere, ulaşım bedeli en uygun olacak semtlerden ev bakmalarını öneriyoruz. Ege Üniversitesi'ne yakın olan Bornova'nın Küçükpark, Büyükpark civarları ya da Buca'nın Tınaztepe taraflarında bir sürü yeni konut var mesela...

Ahmet Bircan, Konut Realty Gayrimenkul Danışmanlık (İstanbul): Okullar açılmadan önce zaten kiralık konutlara ciddi talep vardı. Okulların açılmasıyla talep arttı ama kiralık yer çok az. Gümüşsuyu, Cihangir, Kabataş, başka semtlere göre daha makul. Daha doğrusu normal kira artış oranlarını takip ediyor. Çok fahiş bir yükselme yok. Ama yine de çok büyük sıkıntı yaşıyoruz kiralık dairelerde, yer yok. Öğrenciler üniversitelere yakın olan yerleri tercih ediyor. Şu anda İstanbul'un neredeyse her yerinde üniversite var. Öğrenciler okullarına yakın yerde oturmaya çalışıyorlar. Yüzyıl Üniversitesi Topkapı'daysa, Zeytinburnu çevresinde yer bulmaya çalışıyorlar. Aydın Üniversitesi'nde okuyan öğrenci Cennet Mahallesi, Küçükçekmece taraflarını seçiyor. Biz fiyatlar daha makul olduğu için yol uzaklığını göze alıp Beylikdüzü taraflarına bakmalarını öneriyoruz. Metro, metrobüs güzergahı boyunca daha makul yerler bulunabiliyor.

Berna Koç, Remax SKY Gayrimenkul Danışmanlık (Ankara): Pandemi başladıktan sonra emlak piyasasındaki durgunluk sebebiyle konut kredi faizleri düşürüldü. Faiz düşüşünden sonra konut fiyatlarında çok ciddi bir artış oldu. Yüzde 10 civarında konut kredi faizleri düştü ama bunun üzerine konut fiyatları yüzde 20 arttı ve inanılmaz bir talep oldu. Yatırımcı alıcılar "Biz her türlü imkanımızı zorlayalım, bir tane evimiz olsun, faizler düştü" diye saldırdılar gayrimenkul almaya. Gayrimenkul fiyatları yükselince bunu avantaja çevirmek isteyen yatırımcılar kiraları da yükseltti. İncek TOKİ evlerinde 3+1 daireleri 1.600 liradan kiraya verirken şu anda 3.500 liradan veriyoruz. Öğrenciler Ankara'da Bilkent gibi üniversitelerin yoğun olduğu bölgeleri ya da Başkent Üniversitesi'nin bulunduğu Eskişehir Yolu, Bağlıca taraflarını tercih ediyor. Ümitköy ve Bahçelievler çok merkezi, bütün üniversitelere yakın yerlerdir. Merkezi olduğu için kira fiyatları ekstra arttı. Pandemi döneminde bir süre öğrenciler yok oldu ortadan. Hepsi ailelerinin yanına gitti, öğrenci evlerini boşalttı. Oturdukları evi tekrar aynı fiyata bulmaları artık mümkün değil. Ankara'da öğrencilerin uygun fiyattan ev bulabilecekleri semt Gaziosmanpaşa. Ama burada oturan bir öğrenci okuluna ulaşabilmek için önce Kızılay'a gidecek, oradan da uygun bir vasıtaya binecek. Onun dışında Ankara'da uygun fiyatlı kiralık daire arayan öğrenciler Yaşamkent, Türkkonut, Bağlıca ve Temelli taraflarına da bakabilir.

YURTLARDA İMZALADIĞINIZ BELGEYE DİKKAT!

Funda Gökgöl - Tüm Yurt İşverenler Sendikası (TUYİSEN):

Öğrencilerin ve ebeveynlerin özel öğrenci yurdu seçerken en çok dikkat etmesi gereken, bu yurtların Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı olmasıdır. Giriş kapılarının üzerinde mavi logolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü amblemi bulunmasına dikkat etmeliler. Şayet bu logo yoksa o yurttan uzak durmalılar.

Öğrencilerin kayıt esnasında imzaladıkları iki sayfadan oluşan belge, yükseköğrenim yurt-pansiyon hizmet sunum taahhütnamesidir. Bir nüshası öğrenciye verilecek ve bir nüshası kurumda kalacak şekilde düzenlenir.

Karşılıklı imzalanan taahhütnamede kurumun vermiş olduğu bütün hizmetler ayrıntılı olarak yazılır.

Hizmet sunum taahhütnamesinde velinin ödemekle yükümlü olduğu ücretin ne şekilde ödeneceği bilgisi yer alır.

Öğrencinin herhangi bir sebepten yurttan ayrılması durumunda hakları ve yükümlülükleri yazılı olarak açık ve net belirtilmiştir. Öğrenci herhangi bir sebeple kurumdan ayrılırsa, hizmet aldığı ayları ve ayrılmak istediği ayın ücretini öder. Kalmadığı aylara ait barınma ücretinin de yüzde 30'unu ödemekle yükümlüdür.

Denetimsiz yerlerin öğrencilere maalesef dini, siyasi ve ahlaki olumsuz etkilerle yaptırımlarda bulunduğunu sendikamıza gelen şikayetler ve ihbarlarla öğreniyoruz. Velilerin bilinçli tercihler yapmalarını ve her belgeyi dikkatli okuyarak imzalamalarını öneriyoruz.