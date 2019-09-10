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Okulun bahçe demir kapısı 11 yaşındaki öğrencinin üzerine düştü

1 saat önce

Okulun bahçe demir kapısı 11 yaşındaki öğrencinin üzerine düştüSAMSUN – Samsun'da 11 yaşındaki bir öğrenci, okul bahçe demir kapısının üzerine düşmesi sonucu hastanelik oldu.

Okulun bahçe demir kapısı 11 yaşındaki öğrencinin üzerine düştü

SAMSUN – Samsun'da 11 yaşındaki bir öğrenci, okul bahçe demir kapısının üzerine düşmesi sonucu hastanelik oldu.

Olay, Atakum ilçesinde bulunan özel bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.B.'nin kullandığı 55 C 0883 plakalı öğrenci servisi okul içerisine girerken bahçenin demir raylı kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kapı yerinden çıkarak okulun öğrencisi H.E.K.'nin üzerine devrildi. Yere düşen çocuk başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı çocuk özel bir hastaneye kaldırıldı. Okul servis sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okulun bahçe demir kapısı 11 yaşındaki öğrencinin üzerine düştü

Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:04 Kaynak: İHA
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