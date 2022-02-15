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OKULUN BAHÇE DUVARININ DEMİR KORKULUKLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

OKULUN BAHÇE DUVARININ DEMİR KORKULUKLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

15.02.2022 09:13

DİYARBAKIR'da bir lisenin bahçe duvarının yaklaşık 50 metrelik demir korkuluklarını farklı tarihlerde çalan 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

DİYARBAKIR'da bir lisenin bahçe duvarının yaklaşık 50 metrelik demir korkuluklarını farklı tarihlerde çalan 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki bir lisenin arka bahçesinin duvarının demir korkulukları çalındı. Okul yöneticileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin R.A., A.E.G. ve H.Ü. olduğunu belirledi. Farklı tarihlerde, yaklaşık 50 metrelik demir korkulukları çalan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, korkulukların bir bölümü de ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OKULUN BAHÇE DUVARININ DEMİR KORKULUKLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
OKULUN BAHÇE DUVARININ DEMİR KORKULUKLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
OKULUN BAHÇE DUVARININ DEMİR KORKULUKLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
OKULUN BAHÇE DUVARININ DEMİR KORKULUKLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
OKULUN BAHÇE DUVARININ DEMİR KORKULUKLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
OKULUN BAHÇE DUVARININ DEMİR KORKULUKLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
OKULUN BAHÇE DUVARININ DEMİR KORKULUKLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
OKULUN BAHÇE DUVARININ DEMİR KORKULUKLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
OKULUN BAHÇE DUVARININ DEMİR KORKULUKLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OKULUN BAHÇE DUVARININ DEMİR KORKULUKLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OKULUN BAHÇE DUVARININ DEMİR KORKULUKLARINI ÇALAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika
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