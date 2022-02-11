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Okulun bahçesinde kalan "Yumak" öğrencilerin can dostu oldu - Son Dakika

Okulun bahçesinde kalan "Yumak" öğrencilerin can dostu oldu

11.02.2022 11:13
Okulun bahçesinde kalan "Yumak" öğrencilerin can dostu oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrenciler, ilkokulun bahçesinde yaptırılan kedi evinde kalan "Yumak"ı besleyip sevdikten sonra derse giriyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde öğrenciler, ilkokulun bahçesinde yaptırılan kedi evinde kalan "Yumak"ı besleyip sevdikten sonra derse giriyor.

Raşit Efendi İlkokulu öğrencileri, yaklaşık 3 ay önce soğuk havada okulun bahçesine gelen kediyi üşümemesi için sınıfa aldı.

Öğrenci ve öğretmenlerin sütle beslediği ve "Yumak" adını verdiği kedi, o günden bu yana okuldan ayrılmadı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da öğrencilerin isteği üzerine "Yumak"a okulun bahçesinde kedi evi yaptırdı.

Yumak, gün boyu okulun içinde ve bahçesinde dolaşıyor, zaman zaman da sınıflara girerek çocuklarla oynuyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ise belirli günlerde okula gelerek öğrenciler ve Yumak ile vakit geçiriyor.

Sınıf öğretmeni Birgen Kıyım, AA muhabirine, Yumak'ın en çok güvenlik kulübesinin içindeki kaloriferin önünde vakit geçirmeyi sevdiğini söyledi.

Öğrencilerin sabah Yumak'ı gördükten sonra derse girdiğini anlatan Kıyım, "Öğrenciler kediyi süt ve mamayla besliyor. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaya çalışıyoruz ve hepimiz Yumak'ı çok seviyoruz. Hayvanlar doğada hep var olmalı, bizim gibi onların da yaşama hakkı var." dedi.

"Bazen sınıfa da geliyor bizimle derse giriyor"

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, sokak hayvanlarına karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.

Evinin olduğu sokakta çok sayıda kedi ve köpeğin yaşadığını anlatan Helvacıoğlu, "Kızım onlarla ilgileniyor, besliyor. Sokaktaki kedi ve köpeklere sevgiyle yaklaştığımız için onlar da bize sevgiyle yaklaşıyor. Benim makam odamda bir kedim var hatta belediyenin her birimini bir can dostla buluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Birinci sınıf öğrencisi Ecem Su Karadeniz de Yumak'la oyun oynamayı çok sevdiğini ifade ederek, "Yumak bizim en iyi dostumuz. Onu besliyoruz, oyunlar oynuyoruz. Bazen sınıfa da geliyor bizimle derse giriyor." dedi.

Öğrencilerden Hira Çınar ise kedileri çok sevdiğini belirterek, soğuk ve yağışlı havalarda onlara su ve mama verilmesini istedi.

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Hisarcık, Edirne, Keşan, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okulun bahçesinde kalan 'Yumak' öğrencilerin can dostu oldu - Son Dakika


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