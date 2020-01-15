Okulun bahçesine, Boeing 737- 400'ün ardından savaş uçağı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okulun bahçesine, Boeing 737- 400'ün ardından savaş uçağı - Son Dakika

Okulun bahçesine, Boeing 737- 400'ün ardından savaş uçağı

6 saat önce

TÜRKİYE'nin ilk tematik lisesi Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık üssüne dönüştü.

Okulun bahçesine, Boeing 737- 400'ün ardından savaş uçağı, System.String[]

TÜRKİYE'nin ilk tematik lisesi Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık üssüne dönüştü. Bahçesinde dev Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı, atölyelerinde iki kişilik çalışır vaziyette uçağın yanı sıra havacılık sektörünün tüm unsurlarının yer aldığı okulun bahçesine, şimdi de F-4E Phantom savaş uçağı konuşlandırılacak.

Türkiye'nin ilk tematik meslek lisesi olarak 4 yıl önce açılan Aksu Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, havacılık alanındaki projeleriyle yoluna devam ediyor. Üç yıl önce Antalya Havalimanı'nda hurdaya ayrılan Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının okulun bahçesine getirilmesiyle adından söz edilen okul, havacılık alanındaki yatırımlarıyla dikkati çekiyor. Dev uçak, müze, sinema ve kütüphaneye dönüştürüldü. Uçağın kokpitinde de öğrenciler pratik eğitim alıyor.

Okul yönetimi, atölyeleri zenginleştirmek için çok sayıda ülke ve Türkiye'den farklı illeri ziyaret etti. Türk Hava Yolları bünyesindeki Turkish Technic'ten 3 TIR dolusu malzeme okula kazandırıldı, okulun koridorları havaalanı pisti gibi yeniden düzenlendi.

'HER ŞEY BİR HAYALLE BAŞLAR'

394 öğrencisi bulunan okulda, 68 kız öğrenci uçak motorları başında eğitim alıyor. Apoletli forma giyen öğrencilerden başarılı olanlar uçuş okuluna gönderiliyor. Hiç uçağa binmeyen öğrenciler de ilk yıl, okul yönetiminin desteğiyle bu deneyimi yaşıyor. 2019- 2020 eğitim- öğretim yılında ilk kez mezun verecek okulda öğrencilerin omuzlarında okullardaki yıllarına göre uçak figürü bulunuyor. Okuldaki her öğrenci mezun olduktan sonra havacılık alanında üniversitede eğitim almak istiyor. Kimi pilot, kimi de gökyüzünün hakimi uçakların üretiminde yer alan mühendislerden olma hayali kuruyor. Okulun sloganı 'Her şey bir hayalle başlar' söylemini bahçede, atölyelerde ve okulun içinde görmek mümkün.

ÇALIŞIR VAZİYETTE 2 KİŞİLİK UÇAK DA VAR

Uçak sanayisinin AR-GE'sine kalifiye nitelikli öğrenciler yetiştiren okulda, Boeing 737-400 tipi yolcu uçağının yanı sıra atölyelerinde iki kişilik çalışır vaziyette uçak ve helikopter motoru bulunuyor.

TURİSTLERDEN OKULA ZİYARET

Başka ülkelerdeki havacılık okulları, sosyal medyadan takip ettikleri okula her yıl gezi düzenliyor. Fransa'dan iki okul 40 gün süreyle okulda staj yapmak için talepte bulundu. Okulu ziyaret edip uçağı gezen turistler, uçaktaki kütüphanede kitap okuyor.

SAVAŞ UÇAĞI KONUŞLANDIRILACAK

Bahçesindeki yolcu uçağı ve verdiği eğitimle dikkati çeken okulun bahçesine şimdi de F-4E Phantom savaş uçağı konuşlandırılacak. Okul yönetimi, Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı yazışmalar sonunda envanterden düşürülecek bir savaş uçağını okula kazandırdı. Türk Hava Kuvvetler Komutanlığı'nın envanterinden çıkarılan F-4E Phantom savaş uçağı, nisan ya da mayıs ayında karayoluyla Eskişehir'den getirilerek okulun bahçesinde hazırlanan platformda sergilenecek. Öğrenciler, savaş uçağında motor, gövde ve uçak elektroniği konusunda eğitim alacak.

Okulun kurucu müdürü Haldun Çevik, sosyal medya hesabında, "Okulumuza F-4E Phantom savaşı uçağı kazandırdık. Destek veren Milli Savunma Bakanlığımıza ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ediyoruz. Uçağın gelmesi için artık gün sayıyoruz" diye paylaşım yaptı.


Boeing 737, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:11 Kaynak: DHA
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