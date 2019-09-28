Okulun bahçesine giren ayı güvenlik kamerasında
1 saat önce
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde kent merkezine inip, okul bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:31 Kaynak: DHA
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde kent merkezine inip, okul bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Camikebir Mahallesi'nde dün gece, Kaymakamlık
konutunun da bulunduğu Koyulhisar İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesine giren ayı, bir süre yiyecek aradı. Bir süre gezinen ayı, daha sonra duvardan atlayıp gözden kayboldu. İlçe merkezinde gezinen ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Tokat'ta bir okulda okul müstahdemi asılı bulundu, okul tatil edildi Camdan içeri bakan öğrenci, kalorifer kazanındaki asılı kişiyi gördü 26 çocuk, ailelerin desteği ile ikna edilerek PKK'dan kurtarıldı Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, ağaca asılı halde bulundu