Son Dakika Haberleri: Okulun bahçesine giren ayı güvenlik kamerasında
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Okulun bahçesine giren ayı güvenlik kamerasında

1 saat önce

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde kent merkezine inip, okul bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Okulun bahçesine giren ayı güvenlik kamerasında, System.String[]
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde kent merkezine inip, okul bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Camikebir Mahallesi'nde dün gece, Kaymakamlık konutunun da bulunduğu Koyulhisar İmam Hatip Ortaokulu'nun bahçesine giren ayı, bir süre yiyecek aradı. Bir süre gezinen ayı, daha sonra duvardan atlayıp gözden kayboldu. İlçe merkezinde gezinen ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.


Koyulhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:31 Kaynak: DHA
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