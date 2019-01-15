Son Dakika Haberleri: Okulun Bahçesine Yavru Köpekler İçin Kulübe Yaptılar

Okulun Bahçesine Yavru Köpekler İçin Kulübe Yaptılar

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bulunan Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, okul bahçesinde bulunan 10 yavru köpeğin soğuktan korunmaları için kulübe yaptı.

Okulun Bahçesine Yavru Köpekler İçin Kulübe Yaptılar, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde bulunan Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, okul bahçesinde bulunan 10 yavru köpeğin soğuktan korunmaları için kulübe yaptı.

Gölcük Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde geçen ay sokak köpeği 10 yavru dünyaya getirdi. Okul öğretmenleri, köpeklerin soğuktan korunması amacıyla bahçeye kulübe yaptı. Lisenin güvenlik görevlisi Hasan Basri Güngör, "Okul bahçesine sabah geldiğimde ağacın altında 10 tane yavru köpek gördüm. Daha sonra kış ayı nedeniyle okula gelen öğretmenlerimiz tarafından sağdan soldan toplanan malzemelerle yavru köpeklere yuva yaptık. Bu yavru köpeklerin yemeleri için de öğretmenlerin yanı sıra öğrenciler ve çevre esnaf da yemek getirdi. Şimdi bu yavruların büyümesini sağlıyoruz. Bu hayvanları ya bir an önce sahiplendirmeliyiz ya da köpek barınağına alınması gerekiyor" dedi.

Yavru köpeklere yiyecek getirdiklerini söyleyen öğrenci Ayşen Sarı ise "Bu yavru köpekleri çok sevdik. Aç kalmasınlar diye sabah, öğle ve akşam saatlerinde yemek bırakıyoruz. Havalar çok soğudu ve bu hayvanlara sahip çıkmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:37 Kaynak: DHA

Gölcük, Kocaeli, Güncel
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