Okulun battığını duyan veliler okulu bastı - Son Dakika

Okulun battığını duyan veliler okulu bastı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da özel bir okul sahibinin, yüzlerce aileden kayıt parası aldıktan sonra kayıplara karıştığı iddiası yalanladı. Okulun battığını duyan velilerin eğitim kurumunu basması sonucu arbede çıktı.

Sosyal medya ve bazı basın organları tarafından yapılan Diyarbakır Maarif-Mozaik Koleji yüzde 50 hisse sahibi olan Haşim Merdoğlu'nun yüzlerce öğrencinin kayıt parasını alarak kayıplara karıştığı iddiası üzerine Haşim Merdoğlu tarafından basın açıklaması yapıldı. Okulun battığını duyan veliler ise eğitim kurumunu basarak arbede çıkardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Merdoğlu, pandemi süresince sıkıntıya düştüklerini, kendi arabası ve evini satarak çalışanların maaşını ödediğini kaydederek, 25 milyonluk yatırım yaptıklarını ve maddi durumunun kötüye gittiği için ortaklıktan ayrıldığını duyurdu. Yapılan haberlerle ilgili adli süreç başlattıklarını aktaran Merdoğlu bu iddiaların kendilerine yapılan bir karalama olduğunu dile getirdi. Merdoğlu, "Son 24 saatte sosyal medya ve basında dönen kirli, maksatlı ve gerçeklikten uzak haberlere, birinci ağızdan cevap vermek için bir araya geldik. Bilinmelidir ki sosyal medyada yapılan paylaşımlar yalan ve iftiradan ibarettir. Bu paylaşımları yapan şahısların amacı itibar suikastıdır. Bu paylaşımlarla ilgili hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Sosyal medyadaki paylaşımlarda kullanılan 'vurgun' ve 'kaçma' kelimesi özellikle seçilmiş olup, sosyal medya yoluyla yaptıkları bu çirkin operasyonu, Diyarbakır halkı ve eğitim camiası nezdinde, aleyhime ve okulumuza kalıcı bir algının oluşması çabası gütmektedir. Çok ciddi emek ve yıllarımızı verdiğimiz eğitim neferi olma gayretimiz acımasızca hedef alınmıştır" dedi.

"Ağabeyimle hiçbir ticari ilişkim yoktur"

Sosyal medyada yer alan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun ortağı ile ilgili yapılan açıklamaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan Haşim Merdoğlu, ağabeyiyle ticari hiçbir ilişkisi olmadığını açıkladı. Merdoğlu, "Sosyal medyada yer alan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun ortağım olması, dolandırıcılık yapıp, öğrencilerin paralarıyla ortalıktan kaybolmam, okula haciz gelip okulun kapanması gibi başlıkları şeffaflıkla anlatacağım. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ağabeyimdir, ancak kendisiyle ne geçmişte ne de şimdilik hiçbir ticari ilişkim bulunmamaktadır. Ağabeyim üzerinden beni ya da benim üzerimden ağabeyimi karalamak, itibarsızlaştırmak tamamen ahlak dışı bir olaydır. Zira ibadet de suç da bireyseldir ve sadece kişiyi bağlar. Bu okulda ortaklarım da var sadece hisse sahibi ben değilim 6 kişilik ortağız. Dr. Abdulkadir Özel yüzde 27,5, müteahhit Hasan Özak yüzde 10, Soner Çakar yüzde 5, öğretmen olan Mustafa Tabier yüzde 5, mali müşavir Cevrail Sular yüzde 2,5 ve şahsıma ait yüzde 50 hisse mevcuttur. Bu kadar ortaklı bir yapıda şahsımın ortaklıktan ayrılma kararının bu şekilde yansıtılması ve Belediye Başkanı kardeşi olarak benim ve ağabeyimin hedef alınması elbette ki iyi niyetli bir tutum değildir" diye konuştu.

"Okulun kapandığı söylemleri tamamen gerçek dışıdır"

Okulun kapandığı söylemlerinin tamamen gerçek dışı olduğunu aktaran Merdoğlu, "Zira ben ortaklıktan ayrılmış olsam dahi bu okulun diğer ortakları ve idarecileri işlerinin başındadır ve gördüğünüz üzere okul açıktır. Kurumumuzun tüm para giriş çıkışları resmidir ve bankalar üzerinden gerçekleşir. Yapılan tüm ödemeler banka yoluyla fatura karşılığı yapılır. 6 yıldır bu kurumda ne şahsım ve aileme ne de herhangi bir ortağıma para çıkışı yapılmamıştır. Bütün muhasebe hareketlerimiz ilgili kişilere açıktır. Okula haciz geldiği söylemleri, belki de tek gerçek bilgi budur. Durumu açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Okulumuzun mülk sahibi Asil İnşaat Limited Şirketi'dir. Kendileri ile yaptığımız kira anlaşması 216 bin 500 TL'dir. Bunun 75 bin TL'si resmi, 141 bin 500 TL'si gayrı resmidir. Resmi olmayan kısım için kurum olarak kendilerine senet vermiş durumdayız. Pandemi döneminde toplam geciken 4 kiramız mevcuttur, toplam 866 bin TL kira borcumuza karşılık okula icra memurları gelmiş taşınır mallarımıza tedbir koyulmuştur. Buna tanıklık eden personeller ve velilerimiz endişeye kapılmıştır. Şimdi buradan herkese sesleniyorum, bu kuruma 25 milyon TL yatırım yapan ve bu kurumu ayakta tutmak için tüm mal varlığını satan, kirada oturan ve altındaki arabaya kadar satıp bu okula koyan ben mi dolandırıcıyım, yoksa 4 kira için şahsımı ve aile fertlerimi tehdit eden mülk sahibi mi? Bu aynı zamanda bir suç duyurusudur. Ben de bütün bunlardan yıldığım için ekonomik olarak da tükendiğim için okulun ortaklığından ayrıldım. Ancak okul devam ediyor ve tüm velilerimizden istirhamımdır, lütfen okulumuzun yanında olun. Bir kez daha rantın kazanmasına, emeğin yok olmasına izin vermeyin" şeklinde konuştu.

"Okulun battığını çalışanlar söyledi"

Velilerden Sevgi Uysal ise kendisinin olayı çalışanlardan duyduğunu için okula geldiğini, daha sonra karakola giderek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Uysal, "Ben kurumdan, öğretmenlerinden memnundum, beni aradılar okulun batıp sahiplerinin kaçtığını söylediler. Bende dün itibari ile iptalimi istedim, bana söylenen sözler doğrultusunda karakola gittim. Beyanda bulundum, şahsi hiçbir sorunum yok, beyanın en sonunda eğer okul devam edecekse hizmet almaya devam edeceksek çocuklarımı gönderip hiçbir hak talep etmeyeceğimi söyledim. Eğer mağdur ediliyorsam ve böyle bir şey varsa, maddi manevi, psikolojik olarak karakola suç duyurusunda bulundum" dedi.