Son Dakika Haberleri: Okulun Bodrum Katını Su Bastı, Irlamaz Çayı Taşma Noktasına Geldi

Okulun Bodrum Katını Su Bastı, Irlamaz Çayı Taşma Noktasına Geldi

1 saat önce

Okulun bodrum katını su bastı, Irlamaz Çayı taşma noktasına geldiMANİSA - Turgutlu'da etkili olan sağanak yağmur sebebiyle ilçede bir okulun bodrum katını su bastı, Irlamaz Çayı da yağmur sularıyla dolup taştı.

Okulun bodrum katını su bastı, Irlamaz Çayı taşma noktasına geldi

MANİSA - Turgutlu'da etkili olan sağanak yağmur sebebiyle ilçede bir okulun bodrum katını su bastı, Irlamaz Çayı da yağmur sularıyla dolup taştı.
Turgutlu ilçesinde Turgutlu'da 2 gündür etkili olan yağışlı hava kenti olumsuz etkiledi. Yer yer sağanak şeklinde yağan yağmur taşkınlara neden oldu. İlçedeki Cumhuriyet İlkokulunun ek binasında bodrum katını su basarken itfaiye ekipleri kurdukları pompayla bodrum kattaki suyu tahliye etti.
Gediz Ovası'ndaki bazı bölgelerde tarım arazileri de sular altında kalırken Irlamaz Çayı da yağan yağmur nedeniyle dolup taşma noktasına geldi.
Kentte sağanak nedeniyle alarm durumuna geçilirken itfaiye, belediye ekipleri de yoğun mesai yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:38 Kaynak: İHA

İtfaiye, Turgutlu, 3. Sayfa
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