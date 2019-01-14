Okulun Borusu Delindi, Sızan Yakıt Denize Ulaştı
1 saat önce
Muğla'nın Datça ilçesinde okulun delinen yakıt borusundan sızan yakıt, 1 kilometre uzaklıktaki denize ulaştı.
Muğla
'nın Datça
ilçesinde okulun delinen yakıt borusundan sızan yakıt, 1 kilometre uzaklıktaki denize ulaştı. Edinilen bilgiye göre; Datça'nın İskele Mahallesinde bulunan Şehit Ersoy Yorulmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
'nde bulunan 6 ton kapasiteli yakıt tankına geçtiğimiz ay fuel oil yüklemesi yapıldı. Yakıt tankından kalorifere iletimi sağlayan demir boruda bugün akşam saatlerinde aşırı yıpranma sonucu oluşan delikten sızmaya başlayan fuel oil, kanalizasyona karıştı.
KANALİZASYONUN TIKALI OLMASI YAKITI DENİZE YÖNLENDİRDİ 2-3 kilo metre uzakta bulunan arıtma tesisiyle bağlantılı olan kanalizasyonun, atılan gazete kağıtları nedeniyle tıkalı olması sonucu kanalizasyondan taşan fuel oil eğitimli olan yoldan ilerleyerek 1 kilometre mesafede bulunan denize ulaştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbar etmesi üzerine, Datça Belediyesi ekipleri denize ulaşan yakıt sıkıntısına müdahale etti. Yapılan araştırmada karayoluna ve daha sonra ulaşan yakıt sızıntısının kaynağı tespit edildi. Kanalizasyonu tıkayan gazete kağıtlarının çıkarılmasıyla, yakıt sızıntısının arıtma tesisine yönlendirilmesi sağlandı. Denize kadar ulaşan sızıntının üzeri kum ile kapatıldı. Belediye ekipleri ve çevre mühendisleri sızıntının denizle buluştuğu sahilde inceleme yaptı. 6 tonluk yakıt deposundan yaklaşık 2 ton yakıtın kullanıldığı, geriye kalan 4 tonluk bölümün depodan sızdığı ve bunun bir miktarının denize ulaşmış olabileceği belirtildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte, denizde gerekli çalışmalara başlanılacağı öğrenildi.
"EĞİTİM ÖĞRETİM AKSAMAYACAK" Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Gürsel Uçar
, durumun ihbar edilmesinin ardından gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ve önlemlerin alındığını söyledi. Datça'da hava sıcaklıklarının 13 ila14 derece civarlarında olduğuna işaret eden Uçar, ortada eğitim öğretimi aksatacak bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:06 Kaynak: İHA
Bodrum'da Dehşete Düşüren Olay! Domuzlar İlk Kez İnsana Saldırdı
Galatasaraylı Ozan, İtalyan Basınında Manşetleri Süslüyor
Kanuni'nin Yaptırdığı Tarihi Mescide Yeni Dönem Metal Doğrama Takıldı
Bu Görüntü, Polis Ekiplerini İntihar Şüphesiyle Harekete Geçirdi