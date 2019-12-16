Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1) - Son Dakika

Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1)

6 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemseddin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı.

Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1), System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemseddin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler okuldan tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıyı söndürmek için çalışıyor.

(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)

Haber:  Güven HASBAŞ/ERENLER(Sakarya),


Erenler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:59 Kaynak: DHA
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