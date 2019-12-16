Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1) - Son Dakika

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemseddin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler okuldan tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıyı söndürmek için çalışıyor.

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Haber: Güven HASBAŞ/ERENLER(Sakarya),