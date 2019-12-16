Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1) - Son Dakika

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Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1)
6 saat önce
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemseddin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:59 Kaynak: DHA
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemseddin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler okuldan tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıyı söndürmek için çalışıyor.
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Haber: Güven HASBAŞ/ERENLER(Sakarya),
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