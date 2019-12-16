Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1) - Son Dakika

Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1)

6 saat önce

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı.

Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1), System.String[]

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler okuldan hızla tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışıyor.


Erenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:02 Kaynak: DHA
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