Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1) - Son Dakika

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Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1)
7 saat önce
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:47 Kaynak: DHA
SAKARYA'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler okuldan hızla tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışıyor.
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