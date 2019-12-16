Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (2) - Son Dakika

Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (2)

6 saat önce

EĞİTİME 1 HAFTA ARA Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Erenler ilçesindeki çatısı yanan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu'nda okuyan öğrenciler ile görevli öğretmenler için eğitime 1 hafta ara verileceğini açıkladı.

Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (2), System.String[]

EĞİTİME 1 HAFTA ARA

Sakarya Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Erenler ilçesindeki çatısı yanan Akşemsettin İlkokulu ve Ortokulu'nda okuyan öğrenciler ile görevli öğretmenler için eğitime 1 hafta ara verileceğini açıkladı. Durmuş, "Okulumuzda 182 öğrenci, 10 öğretmen var. Öğrencilerimizin tamamı, önümüzdeki hafta Büyükesence Okulu'nda eğitim görecek. Bu hafta eğitime ara verecekler" dedi.


Fazilet Durmuş, Erenler, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:10 Kaynak: DHA
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